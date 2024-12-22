Манчестер Юнайтед знову поступився Борнмуту Забарного з розгромним рахунком

Ілля Забарний вітає партнера по команді. Фото: Reuters

У 17-му турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" вдома зіграв з "Борнмутом". Господарі прагнули взяти реванш за принизливу поразку минулого сезону з рахунком 0:3.

Проте їм удалося лише повторити негативний результат, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Юнайтед" активно розпочав матч, але після перших десяти хвилин "вишні" вирівняли перебіг гри.

На 29-й хвилині "Борнмут" відкрив рахунок. Після подачі зі штрафного Гюйсен пробив головою у дальній кут воріт.

У другому таймі на 59-й хвилині гравці "Манчестер Юнайтед" сфолили у своєму штрафному майданчику на Клюйверті. Жертва потім із 11-метрової позначки реалізувала удар.

За дві хвилини після голу Клюйверта "Борнмут" забив знову. Семеньйо після пасу з флангу пробив Онана ударом низом — 0:3.

Український центральний захисник Ілля Забарний провів на полі весь відведений час та отримав від статистичних порталів WhoScored та Sofascore однакову оцінку за матч — 7,7.

За відведений час українець зробив 36 із 42 (86%) точних передач, один відбір, п'ять виносів, 100% виграних дуелей — п'ять із п'яти, шість підбирань м'яча, один заблокований удар та один заблокований навіс, сім втрат, один створений момент та 55 дотиків до м'яча.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут" — 0:3

Голи: Гюйсен, 29, Клюйверт, 61 (пен), Семеньо, 63

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауї, Магуайр, Мартінес — Далот, Угарте (Гарначо, 55), Мейну, Маласія (Йоро, 46) — Діалло, Фернандеш — Зіркзе (Хойлунн, 54)

"Борнмут": Аррісабалага — Сміт (Кук, 46), Забарний, Гюйсен, Керкез — Адамс (Хілл, 89), Крісті — Семеньо (Брукс, 88), Клюйверт, Уаттара — Барбоза (Унал, 71)

Попередження: Угарте — Сміт, Аррісабалага, Гюйсен

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