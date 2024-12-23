Виктор Постол рассказал о падении Шахеда на его дом в Броварах

В Броварах беспилотник прилетел в дом чемпиона мира по боксу
В Броварах, Киевской области, беспилотник "Шахед" влетел в жилой 25-этажный дом. Инцидент случился 21 декабря.
В пострадавшем доме живет бывший чемпион мира Виктор Постол, передает портал "Чемпіон".
Постол за свою карьеру выиграл 31 бой, из которых 12 досрочно, пять раз украинец проиграл. В начале 2025 года боксер вернется на ринг.
"Шахед" влетел в дом Постола
По словам Постола, он сел смотреть боксерское шоу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Затем на крышу дома влетел российский беспилотник. По словам Постола, с ним все хорошо, поскольку он живет на нижних этажах, но пошел помогать соседям и бокс уже не смотрел.
"Я только начинал смотреть вечер бокса, как в наш дом попал "Шахед". Поэтому пришлось скорректировать планы.
Лично у меня все хорошо, я живу на нижнем этаже, а "Шахед" влетел на 25 этаж. Но пошел к соседям, чтобы узнать, чем могу помочь. Потом бокс уже не смотрел", — сказал Постол.
Отметим, что Постол 25 января проведет бой в Киеве. Предыдущий поединок Виктор проиграл Элвису Родригесу в июле 2023 года.
Напомним, ранее появилось видео с лучшими моментами реванша Усик — Фьюри.
Тайсон Фьюри после второго поражения подряд от Усика рассказал, что планирует делать дальше.
Судьи поединка Усика против Фьюри показали свои записки, где видно, что украинец забрал вторую половину боя.
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