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В Броварах беспилотник прилетел в дом чемпиона мира по боксу

23 декабря 2024 02:18
Алексей Паламарчук - Редактор
Виктор Постол рассказал о падении Шахеда на его дом в Броварах
Виктор Постол. Фото: facebook.com/premierboxingchampions
Алексей Паламарчук - Редактор

В Броварах, Киевской области, беспилотник "Шахед" влетел в жилой 25-этажный дом. Инцидент случился 21 декабря.

В пострадавшем доме живет бывший чемпион мира Виктор Постол, передает портал "Чемпіон".

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Постол за свою карьеру выиграл 31 бой, из которых 12 досрочно, пять раз украинец проиграл. В начале 2025 года боксер вернется на ринг.

Падение Шахеда на дом в Броварах
Последствия падения "Шахеда" на дом в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

"Шахед" влетел в дом Постола

По словам Постола, он сел смотреть боксерское шоу, в главном событии которого встретились чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA, IBO в супертяжелом весе Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Затем на крышу дома влетел российский беспилотник. По словам Постола, с ним все хорошо, поскольку он живет на нижних этажах, но пошел помогать соседям и бокс уже не смотрел.

Падение Шахеда на дом в Броварах
Последствия падения "Шахеда" на дом в Броварах. Фото: ГСЧС Киевской области

"Я только начинал смотреть вечер бокса, как в наш дом попал "Шахед". Поэтому пришлось скорректировать планы.

Лично у меня все хорошо, я живу на нижнем этаже, а "Шахед" влетел на 25 этаж. Но пошел к соседям, чтобы узнать, чем могу помочь. Потом бокс уже не смотрел", — сказал Постол.

Отметим, что Постол 25 января проведет бой в Киеве. Предыдущий поединок Виктор проиграл Элвису Родригесу в июле 2023 года.

Напомним, ранее появилось видео с лучшими моментами реванша Усик — Фьюри.

Тайсон Фьюри после второго поражения  подряд от Усика рассказал, что планирует делать дальше.

Судьи поединка Усика против Фьюри показали свои записки, где видно, что украинец забрал вторую половину боя.

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