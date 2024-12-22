Александр Усик остается в базе Миротворца — причины и реакция

Усик до сих пор находится в базе сайта "Миротворец"
Александр Усик, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, продолжает прославлять Украину и показывать на международной арене свой патриотизм. При этом он числится в базе данных украинского ресурса "Миротворец".
Усика никак не удалят из "Миротворца", несмотря на то, что он делает для страны, сообщил портал Новини.LIVE.
"Миротворец" создан в 2014 году для сбора информации о людях, которых считают коллаборантами, сепаратистами, террористами, российскими военнослужащими. При этом попадание в него Усика вызвало неоднозначные реакции общественности.
Как Усик оказался в "Миротворце"
Александр Усик был внесен в базу данных "Миротворца" в 2018 году. Причиной этому стало его участие в мероприятиях на территории аннексированного Крыма в октябре 2014 года. Тогда украинец появился на открытии боксерского турнира, где присутствовал российский глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов.
Также Усику на "Миротворце" вспомнили его участие в российским фильме, который на территории считают пропагандистским.
При этом украинец часто давал неоднозначные политические комментарии по ситуации в стране и с церковью.
Усик сейчас изменился
Украинский боксер после 24 февраля 2022 года очистился перед украинским народом. Сейчас Усик называет Крым Украиной, показывает свой патриотизм и популяризует страну на международной арене.
После реванша с Тайсоном Фьюри Усик вообще появился в ринге с саблей гетьмана Ивана Мазепы, чем показал свою гражданскую позицию по отношению к России.
Несмотря на позитивные сдвиги, на сайте "Миротворец" продолжают призывать рассмотреть их публикацию как заявление о совершении Усиком осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
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