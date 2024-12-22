Олександр Усик залишається в базі Миротворця – причини та реакція

Олександр Усик. Фото: Reuters

Олександр Усик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі, продовжує прославляти Україну та демонструвати свій патріотизм на міжнародній арені. При цьому він залишається в базі даних українського ресурсу "Миротворець".

Усика досі не видалили з "Миротворця", всупереч його внеску в країну, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Миротворець" створено у 2014 році для збору інформації про осіб, яких вважають колаборантами, сепаратистами, терористами, російськими військовослужбовцями. Потрапляння Усика до цієї бази викликало неоднозначну реакцію громадськості.

Сторінка Усика на "Миротворці". Фото: скриншот

Як Усик потрапив до "Миротворця"

Олександра Усика внесли до бази даних "Миротворця" у 2018 році. Причиною цього стала його участь у заходах на території анексованого Криму в жовтні 2014 року. Тоді українець з'явився на відкритті боксерського турніру, де був присутній російський очільник окупованого півострова Сергій Аксьонов.

Також Усику згадали участь у російському фільмі, який в Україні вважають пропагандистським.

Крім того, українець часто давав неоднозначні політичні коментарі щодо ситуації в країні та церкві.

Усик зараз змінився

Український боксер після 24 лютого 2022 року реабілітувався перед українським народом. Наразі Усик називає Крим Україною, демонструє свій патріотизм і популяризує країну на міжнародній арені.

Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі Усик навіть з'явився в рингу із шаблею гетьмана Івана Мазепи, чим показав свою громадянську позицію щодо Росії.

Попри позитивні зміни, на сайті "Миротворець" продовжують закликати розглядати їхню публікацію як заяву про вчинення Усиком свідомих дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

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