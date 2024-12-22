Тайсон Фьюри рассказал о победе над Усиком и возвращении на ринг

Фьюри целует Усика после боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри не признал поражение в реванше против Александра Усика. Британский боксер считает, что судьи сделали украинцу подарок на Рождество.

Фьюри назвал количество раундов, в которых он победил, сообщает Seconds Out.

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Тайсон Фьюри пришел на пресс-конференцию после поражения от Александра Усика в фирменной кепке и спортивном костюме. Лицо британского боксера демонстрировало ущерб, который ему нанес украинский чемпион. Тайсон снова остался без титулов, однако победителем боя он считает себя.

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал о бое с Усиком

Все три судьи реванша отдали предпочтение украинскому боксеру со счетом 116:112. Решение искусственного интеллекта оказалось еще более бескомпромиссным — 118:112 в пользу Усика. Это вывело из себя Тайсона, который заявил: "К черту AI! Пусть бои судят люди".

Усик и Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский боксер считает, что выиграл оба боя против Александра Усика. Тайсон заявил, что доминировал как минимум трех раундов в реванше с украинцем. Фьюри напомнил, что провел этот поединок более активно, постоянно атаковал и должен был вернуть себе чемпионские пояса.

Фьюри отдельно отметил, что не намерен горевать и жаловаться. Он всю жизнь посвятил боксу, часто сталкивался с несправедливостью и привык к этому. Также Тайсон не стал исключать, что продолжит выходить на ринг, однако боксер не стал развивать эту тему.

Напомним, доступно видео с лучшими моментами боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

Подробная онлайн-трансляция реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика доступна на нашем портале.

Украинцу присудили единогласную победу, но в некоторых раундах арбитры отдали преимущество британцу — специалисты показали записки, которые были сделаны во время боя.