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Фьюри поделился планами — Тайсон может вернуться на ринг

22 декабря 2024 07:01
Алексей Паламарчук - Редактор
Тайсон Фьюри рассказал о победе над Усиком и возвращении на ринг
Фьюри целует Усика после боя. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри не признал поражение в реванше против Александра Усика. Британский боксер считает, что судьи сделали украинцу подарок на Рождество. 

Фьюри назвал количество раундов, в которых он победил, сообщает Seconds Out

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Тайсон Фьюри пришел на пресс-конференцию после поражения от Александра Усика в фирменной кепке и спортивном костюме. Лицо британского боксера демонстрировало ущерб, который ему нанес украинский чемпион. Тайсон снова остался без титулов, однако победителем боя он считает себя. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал о бое с Усиком 

Все три судьи реванша отдали предпочтение украинскому боксеру со счетом 116:112. Решение искусственного интеллекта оказалось еще более бескомпромиссным — 118:112 в пользу Усика. Это вывело из себя Тайсона, который заявил: "К черту AI! Пусть бои судят люди"

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Усик и Фьюри обмениваются ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский боксер считает, что выиграл оба боя против Александра Усика. Тайсон заявил, что доминировал как минимум трех раундов в реванше с украинцем. Фьюри напомнил, что провел этот поединок более активно, постоянно атаковал и должен был вернуть себе чемпионские пояса. 

Фьюри отдельно отметил, что не намерен горевать и жаловаться. Он всю жизнь посвятил боксу, часто сталкивался с несправедливостью и привык к этому. Также Тайсон не стал исключать, что продолжит выходить на ринг, однако боксер не стал развивать эту тему. 

Напомним, доступно видео с лучшими моментами боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри. 

Подробная онлайн-трансляция реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика доступна на нашем портале. 

Украинцу присудили единогласную победу, но в некоторых раундах арбитры отдали преимущество британцу — специалисты показали записки, которые были сделаны во время боя.

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Бой Усик — Фьюрі

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