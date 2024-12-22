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Ф'юрі поділився планами — Тайсон може повернутися на ринг

22 грудня 2024 07:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Тайсон Ф'юрі розповів про перемогу над Усиком і повернення на ринг
Ф'юрі цілує Усика після бою. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі не визнав поразки в реванші проти Олександра Усика. Британський боксер вважає, що судді зробили українцю подарунок на Різдво.

Ф'юрі назвав кількість раундів, у яких він переміг, повідомляє Seconds Out.

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Тайсон Ф'юрі прийшов на пресконференцію після поразки від Олександра Усика у фірмовій кепці та спортивному костюмі. Обличчя британського боксера демонструвало збитки, які йому завдав український чемпіон. Тайсон знову залишився без титулів, проте переможцем бою він вважає себе.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про бій з Усиком

Усі три судді реваншу віддали перевагу українському боксерові з рахунком 116:112. Рішення штучного інтелекту виявилося ще безкомпроміснішим — 118:112 на користь Усика. Це розгнівало Тайсона, який заявив: "До біса AI! Нехай бої судять люди".

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф'юрі обмінюються ударами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський боксер вважає, що виграв обидва бої проти Олександра Усика. Тайсон заявив, що домінував щонайменше трьох раундів у реванші з українцем. Ф'юрі нагадав, що провів цей поєдинок активніше, постійно атакував і мав повернути собі чемпіонські пояси.

Ф'юрі окремо зазначив, що не має наміру сумувати й скаржитися. Він все життя присвятив боксу, часто стикався з несправедливістю та звик до цього. Також Тайсон не виключав, що продовжить виходити на ринг, проте боксер не став розвивати цю тему.

Нагадаємо, доступне відео з найкращими моментами бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Детальна онлайн-трансляція реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика доступна на нашому порталі.

Українцю присудили одноголосну перемогу, але в деяких раундах арбітри віддали перевагу британцю — фахівці показали записки, які було зроблено під час бою.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі

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