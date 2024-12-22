Записки суддів бою Усик Ф'юрі 2 — чому українцю віддали перемогу

Олександр Усик під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Другий поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі знову закінчився перемогою українця. Як і у травні, судді присудили чинному чемпіону одноголосну перемогу.

Незабаром після бою Усик Ф'юрі 2 були опубліковані записки арбітрів, повідомляє Queensberry Promotions.

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У ніч із 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся другий бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Проте британець не зумів узяти реваншу в українця. Рішення всіх трьох суддів не залишило Ф'юрі надії на перемогу.

Що було у записках арбітрів

На другій частині протистояння Усика та Ф'юрі працювали три судді та штучний інтелект. Перемога українця ні в кого не викликала сумнівів. Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама) поставили оцінки 116:112, 116:112, 116:112 на користь діючого власника поясів WBC, WBO, WBA та IBO.

Оцінки суддів після бою Усик — Ф'юрі. Скриншот: X

У штучного інтелекту перевага українця взагалі виявилася переважною: 118 — 112. І лише колишній суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа, який вів паралельний підрахунок очок, у перших раундах віддавав перевагу Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів власну онлайн-трансляцію бою Усик Ф'юрі 2, яка зібрала всі події навколо цього поєдинку та докладно описала усі 12 раундів.

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