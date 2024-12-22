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Бій Усика з Ф'юрі — відомо, що судді написали у записках

22 грудня 2024 04:06
Олексій Паламарчук - Редактор
Записки суддів бою Усик Ф'юрі 2 — чому українцю віддали перемогу
Олександр Усик під час поєдинку. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Другий поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі знову закінчився перемогою українця. Як і у травні, судді присудили чинному чемпіону одноголосну перемогу.

Незабаром після бою Усик Ф'юрі 2 були опубліковані записки арбітрів, повідомляє Queensberry Promotions.

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У ніч із 21 на 22 грудня у Саудівській Аравії відбувся другий бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Проте британець не зумів узяти реваншу в українця. Рішення всіх трьох суддів не залишило Ф'юрі надії на перемогу.

Що було у записках арбітрів

На другій частині протистояння Усика та Ф'юрі працювали три судді та штучний інтелект. Перемога українця ні в кого не викликала сумнівів. Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама) поставили оцінки 116:112, 116:112, 116:112 на користь діючого власника поясів WBC, WBO, WBA та IBO.

Записки суддів бій Усік Ф'юрі 2
Оцінки суддів після бою Усик — Ф'юрі. Скриншот: X

У штучного інтелекту перевага українця взагалі виявилася переважною: 118 — 112. І лише колишній суперник Олександра Усика Ентоні Джошуа, який вів паралельний підрахунок очок, у перших раундах віддавав перевагу Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів власну онлайн-трансляцію бою Усик Ф'юрі 2, яка зібрала всі події навколо цього поєдинку та докладно описала усі 12 раундів.

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі продемонстрував обряд, який здивував усіх глядачів.

Даніель Дюбуа кинув виклик українцю одразу після бою з Тайсоном Ф'юрі — що відповів Олександр Усик.

спорт Олександр Усик судді бокс Тайсон Ф'юрі Бій Усик — Ф'юрі

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