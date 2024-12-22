Записки судей боя Усик Фьюри 2 — почему украинцу отдали победу

Александр Усик во время поединка. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Второй поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри снова закончился победой украинца. Как и в мае, судьи присудили действующему чемпиону единогласную победу.

Вскоре после боя Усик Фьюри 2 были опубликованы записки арбитров, сообщает Queensberry Promotions.

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В ночь с 21 на 22 декабря в Саудовской Аравии состоялся второй бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Однако британец не сумел взять реванш у украинца. Решение всех трех судей не оставило Фьюри надежды на победу.

Что было в записках арбитров

На второй части противостояния Усика и Фьюри работали три судьи и искусственный интеллект. Победа украинца ни у кого не вызвала сомнений. Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама) поставили оценки 116:112, 116:112, 116:112 в пользу действующего обладателя поясов WBC, WBO, WBA и IBO.

Оценки судей после боя Усик — Фьюри. Скриншот: X

У искусственного интеллекта преимущество украинца и вовсе оказалось подавляющим: 118 — 112. И только бывший соперник Александра Усика Энтони Джошуа, который вел параллельный подсчет очков, в первых раундах отдавал предпочтение Тайсону Фьюри.

Напомним, портал Новини.LIVE провел собственную онлайн-трансляцию боя Усик Фьюри 2, которая собрала все события вокруг этого поединка и подробно описала все 12 раундов.

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