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У Броварах безпілотник прилетів у будинок чемпіона світу з боксу

23 грудня 2024 02:18
Олексій Паламарчук - Редактор
Віктор Постол розповів про падіння Шахеда на його будинок у Броварах
Віктор Постол. Фото: facebook.com/premierboxingchampions
Олексій Паламарчук - Редактор

У Броварах, Київської області, безпілотник "Шахед" влетів у житловий 25-поверховий будинок. Інцидент стався 21 грудня.

У пошкодженому будинку живе колишній чемпіон світу Віктор Постол, повідомляє портал "Чемпіон".

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Постол за свою кар'єру виграв 31 бій, з яких 12 достроково, п’ять разів українець програв. На початку 2025 року боксер повернеться на ринг.

Падіння Шахеда на будинок у Броварах
Наслідки падіння "Шахеда" на будинок у Броварах. Фото: ДСНС Київської області

"Шахед" влетів у будинок Постола

За словами Постола, він сів дивитися боксерське шоу, у головній події якого зустрілися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

Потім на дах будинку влетів російський безпілотник. За словами Постола, з ним усе гаразд, адже він живе на нижніх поверхах, але пішов допомагати сусідам, і бокс уже не дивився.

Падіння Шахеда на будинок у Броварах
Наслідки падіння "Шахеда" на будинок у Броварах. Фото: ДСНС Київської області

"Я тільки почав дивитися вечір боксу, як у наш будинок влучив "Шахед". Тож довелося коригувати плани.

Особисто у мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а "Шахед" влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти. Потім бокс уже не дивився", — сказав Постол.

Зазначимо, що Постол 25 січня проведе бій у Києві. Попередній поєдинок Віктор програв Елвісу Родрігесу у липні 2023 року.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео з найкращими моментами реваншу Усик — Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі після другої поразки  поспіль від Усика розповів, що планує робити далі.

Судді поєдинку Усика проти Ф'юрі показали свої записки, де видно, що українець забрав другу половину бою.

бокс Віктор Постол професійний бокс безпілотник українські боксери

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