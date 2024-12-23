Віктор Постол розповів про падіння Шахеда на його будинок у Броварах

Віктор Постол. Фото: facebook.com/premierboxingchampions

У Броварах, Київської області, безпілотник "Шахед" влетів у житловий 25-поверховий будинок. Інцидент стався 21 грудня.

У пошкодженому будинку живе колишній чемпіон світу Віктор Постол, повідомляє портал "Чемпіон".

Читайте також:

Постол за свою кар'єру виграв 31 бій, з яких 12 достроково, п’ять разів українець програв. На початку 2025 року боксер повернеться на ринг.

Наслідки падіння "Шахеда" на будинок у Броварах. Фото: ДСНС Київської області

"Шахед" влетів у будинок Постола

За словами Постола, він сів дивитися боксерське шоу, у головній події якого зустрілися чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBO у надважкій вазі Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

Потім на дах будинку влетів російський безпілотник. За словами Постола, з ним усе гаразд, адже він живе на нижніх поверхах, але пішов допомагати сусідам, і бокс уже не дивився.

Наслідки падіння "Шахеда" на будинок у Броварах. Фото: ДСНС Київської області

"Я тільки почав дивитися вечір боксу, як у наш будинок влучив "Шахед". Тож довелося коригувати плани.

Особисто у мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а "Шахед" влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти. Потім бокс уже не дивився", — сказав Постол.

Зазначимо, що Постол 25 січня проведе бій у Києві. Попередній поєдинок Віктор програв Елвісу Родрігесу у липні 2023 року.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео з найкращими моментами реваншу Усик — Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі після другої поразки поспіль від Усика розповів, що планує робити далі.

Судді поєдинку Усика проти Ф'юрі показали свої записки, де видно, що українець забрав другу половину бою.