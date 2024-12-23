Холанн объяснил, почему почти перестал забивать голы в Манчестер Сити

Тренер Хосеп Гвардиола и форвард Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Phil Noble

"Манчестер Сити" остается в глубоком игровом кризисе. Команда Хосепа Гвардиолы давно не может одержать несколько побед подряд в английской Премьер-лиге.

Главного тренера команды Хосепа Гвардиолу и его подопечных критикуют после каждого поединка, сообщает The Mirror.

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Английский "Манчестер Сити" проиграл 9 из последних 12 матчей во всех турнирах. Это больше, чем в предыдущих 106 матчах вместе взятых (8 поражений — Ред.). Команда Хосепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в последних восьми выездных матчах, проиграв семь из них.

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн после матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гвардиола и Холанн ответили на критику

Длительная неудачная серия "горожан" не повлияла на решение Хосепа Гвардиолы продолжить работать с командой. Тренер направляет критику в свой адрес и оправдывает своих футболистов, стремясь снизить давление на них.

"Не могу согласиться с критикой игроков, в частности Эрлинга Холанна. Без его помощи положение "Манчестер Сити" было бы гораздо хуже. Форварда надо снабжать мячами, а у нас это не всегда получается из-за кадровых проблем", — заявил Гвардиола.

Сам Эрлинг Холанн подтвердил, что все футболисты команды продолжают верить в главного тренера. Норвежский форвард напомнил, что Хосеп Гвардиола выигрывал чемпионаты Англии в шести из семи последних сезонах. Он не сомневается, что команда выберется из кризиса.

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