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Гвардиола и Холанн ответили на обвинения в поражениях МанСити

23 декабря 2024 11:35
Станислав Костюк - Редактор
Холанн объяснил, почему почти перестал забивать голы в Манчестер Сити
Тренер Хосеп Гвардиола и форвард Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Phil Noble
Станислав Костюк - Редактор

"Манчестер Сити" остается в глубоком игровом кризисе. Команда Хосепа Гвардиолы давно не может одержать несколько побед подряд в английской Премьер-лиге.

Главного тренера команды Хосепа Гвардиолу и его подопечных критикуют после каждого поединка, сообщает The Mirror

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Английский "Манчестер Сити" проиграл 9 из последних 12 матчей во всех турнирах. Это больше, чем в предыдущих 106 матчах вместе взятых (8 поражений — Ред.). Команда Хосепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в последних восьми выездных матчах, проиграв семь из них. 

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн
Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн после матча. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Гвардиола и Холанн ответили на критику 

Длительная неудачная серия "горожан" не повлияла на решение Хосепа Гвардиолы продолжить работать с командой. Тренер направляет критику в свой адрес и оправдывает своих футболистов, стремясь снизить давление на них. 

"Не могу согласиться с критикой игроков, в частности Эрлинга Холанна. Без его помощи положение "Манчестер Сити" было бы гораздо хуже. Форварда надо снабжать мячами, а у нас это не всегда получается из-за кадровых проблем", — заявил Гвардиола. 

Сам Эрлинг Холанн подтвердил, что все футболисты команды продолжают верить в главного тренера. Норвежский форвард напомнил, что Хосеп Гвардиола выигрывал чемпионаты Англии в шести из семи последних сезонах. Он не сомневается, что команда выберется из кризиса. 

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спорт футбол Эрлинг Холанд Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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