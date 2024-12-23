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Бех-Романчук начала карьеру чиновника и заняла важную должность

23 декабря 2024 12:27
Станислав Костюк - Редактор
Бех-Романчук начала карьеру спортивной чиновницы
Марина Бех-Романчук во время турнира. Фото: instagram.com/marynabekh/
Станислав Костюк - Редактор

Участница Олимпийских игр Марина Бех-Романчук стала спортивной чиновницей. Она стала главой территориальной Федерации легкой атлетики. 

Легкоатлетка будет работать в Хмельницкой области, сообщает официальный сайт организации. 

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Марина Бех-Романчук
Новый образ Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Новая задача Бех-Романчук 

Украинскую спортсменку избрали главной одной из территориальных Федераций легкой атлетики. Ожидается, что ее опыт и инициативность помогут развитию спорта в регионе и решению проблем, с которым сталкиваются атлеты. 

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук демонстрирует татуировку. Фото: instagram.com/marynabekh/

Полный список новых руководителей ТФЛА

  • Бех-Романчук Марина Александровна — Хмельницкая ТФЛА
  • Брызгин Виктор Аркадьевич — Луганская ТФЛА
  • Бех Елена Владимировна — Винницкая ТФЛА
  • Бибик Ольга Анатольевна — Черниговская ТФЛА
  • Коломоец Анатолий Иванович — Закарпатская ТФЛА
  • Гливинский Руслан Иосифович — Одесская ТФЛА
  • Абраменко Наталья Эдуардовна — Кировоградская ТФЛА
  • Недопад Григорий Викторович — Волынская ТФЛА
  • Повх Олеся Ивановна — Запорожская ТФЛА
  • Лис Виктор Милентьевич — Донецкая ТФЛА

Сообщается, что новые руководители будут способствовать развитию легкой атлетики в Украине и регионах, способствуя ее прогрессу и популяризации. 

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спорт Марина Бех Легкая атлетика НОК Украины прыжки в длину

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