Бех-Романчук начала карьеру спортивной чиновницы

Бех-Романчук начала карьеру чиновника и заняла важную должность
Участница Олимпийских игр Марина Бех-Романчук стала спортивной чиновницей. Она стала главой территориальной Федерации легкой атлетики.
Легкоатлетка будет работать в Хмельницкой области, сообщает официальный сайт организации.
Чемпионка Европы-2022 в тройном прыжке Марина Бех-Романчук пропускает зимний сезон для того, чтобы полностью восстановиться от последствий травмы. Стало известно, что 29-летняя спортсменка также начала административную карьеру.
Новая задача Бех-Романчук
Украинскую спортсменку избрали главной одной из территориальных Федераций легкой атлетики. Ожидается, что ее опыт и инициативность помогут развитию спорта в регионе и решению проблем, с которым сталкиваются атлеты.
Полный список новых руководителей ТФЛА
- Бех-Романчук Марина Александровна — Хмельницкая ТФЛА
- Брызгин Виктор Аркадьевич — Луганская ТФЛА
- Бех Елена Владимировна — Винницкая ТФЛА
- Бибик Ольга Анатольевна — Черниговская ТФЛА
- Коломоец Анатолий Иванович — Закарпатская ТФЛА
- Гливинский Руслан Иосифович — Одесская ТФЛА
- Абраменко Наталья Эдуардовна — Кировоградская ТФЛА
- Недопад Григорий Викторович — Волынская ТФЛА
- Повх Олеся Ивановна — Запорожская ТФЛА
- Лис Виктор Милентьевич — Донецкая ТФЛА
Сообщается, что новые руководители будут способствовать развитию легкой атлетики в Украине и регионах, способствуя ее прогрессу и популяризации.
Напомним, бывший боксер Виктор Постол рассказал о последствиях попадания беспилотника в его дом.
Илья Забарный оказался в списке игроков, которые могут перейти в мюнхенскую "Баварию".
Киевское "Динамо" не сможет удержать одного из своих легионеров, который собрался в Турцию.
Эрлинг Холанн и Хосеп Гвардиола сделали заявления по поводу кризиса в "Манчестер Сити".
Читайте Новини.LIVE!