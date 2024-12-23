Бех-Романчук начала карьеру спортивной чиновницы

Марина Бех-Романчук во время турнира. Фото: instagram.com/marynabekh/

Участница Олимпийских игр Марина Бех-Романчук стала спортивной чиновницей. Она стала главой территориальной Федерации легкой атлетики.

Легкоатлетка будет работать в Хмельницкой области, сообщает официальный сайт организации.

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Новый образ Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh/

Новая задача Бех-Романчук

Украинскую спортсменку избрали главной одной из территориальных Федераций легкой атлетики. Ожидается, что ее опыт и инициативность помогут развитию спорта в регионе и решению проблем, с которым сталкиваются атлеты.

Марина Бех-Романчук демонстрирует татуировку. Фото: instagram.com/marynabekh/

Полный список новых руководителей ТФЛА

Бех-Романчук Марина Александровна — Хмельницкая ТФЛА

Брызгин Виктор Аркадьевич — Луганская ТФЛА

Бех Елена Владимировна — Винницкая ТФЛА

Бибик Ольга Анатольевна — Черниговская ТФЛА

Коломоец Анатолий Иванович — Закарпатская ТФЛА

Гливинский Руслан Иосифович — Одесская ТФЛА

Абраменко Наталья Эдуардовна — Кировоградская ТФЛА

Недопад Григорий Викторович — Волынская ТФЛА

Повх Олеся Ивановна — Запорожская ТФЛА

Лис Виктор Милентьевич — Донецкая ТФЛА

Сообщается, что новые руководители будут способствовать развитию легкой атлетики в Украине и регионах, способствуя ее прогрессу и популяризации.

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