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Промоутер Фьюри впервые намекнул на завершение его карьеры

25 декабря 2024 17:34
Алексей Паламарчук - Редактор
Фьюри может уйти из бокса – что известно
Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
Алексей Паламарчук - Редактор

Реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри завершился. Теперь боксеры думают о будущем.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен допускает, что британец может завершить карьеру, сообщает Boxing News.

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Уоррен подчеркивает, что это решать только Тайсону. Но считает, что Фьюри еще способен собрать полный стадион.

Усик против Фьюри
Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что сказал Фрэнк Уоррен

"Если Тайсон хочет драться, он будет драться. Если не захочет, он все равно победитель. Если они будут биться с Джошуа, то они распродадут все места", — отметил Фрэнк Уоррен.

Он добавил, что хочет, чтобы это произошло, "только если Тайсон этого захочет".

Уоррен также напомнил, что у его подопечного "много денег в банке", он "финансово обеспечен".

"Если он решит уйти на пенсию, я полностью его поддержу", — резюмировал он.

Тайсон Фьюри проиграл второй бой Александру Усику единогласным решением судей.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри пожертвовал часть гонорара на нужды Украины.

Украинец Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала ".

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Александр Усик бокс Тайсон Фьюри боксер Усик — Фьюри 2

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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