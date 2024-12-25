Фьюри может уйти из бокса – что известно

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

Реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри завершился. Теперь боксеры думают о будущем.

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен допускает, что британец может завершить карьеру, сообщает Boxing News.

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Александр Усик против Тайсона Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что сказал Фрэнк Уоррен

"Если Тайсон хочет драться, он будет драться. Если не захочет, он все равно победитель. Если они будут биться с Джошуа, то они распродадут все места", — отметил Фрэнк Уоррен.

Он добавил, что хочет, чтобы это произошло, "только если Тайсон этого захочет".

Уоррен также напомнил, что у его подопечного "много денег в банке", он "финансово обеспечен".

"Если он решит уйти на пенсию, я полностью его поддержу", — резюмировал он.

Тайсон Фьюри проиграл второй бой Александру Усику единогласным решением судей.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри пожертвовал часть гонорара на нужды Украины.

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