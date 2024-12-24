Повний запис бою Усик Ф'юрі — де подивитись

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі. Це був дуже важкий бій, у якому заслужену перемогу здобув саме українець.

Організатор поєдинку Туркі Аль-Шейх на своїй сторінці у YouTube опублікував повне відео бою.

Читайте також:

Тепер кожен охочий може переглянути цей історичний поєдинок від самого початку до кінця. І ще раз насолодитися перемогою Олександра Усика.

Бій Усик — Ф'юрі

Початок поєдинку був явно не за українцем, але Усик надалі підлаштувався під тактику британця і більше не давав причин сумніватись у власному фаворитизмі.

Усі троє суддів поєдинку віддали перемогу саме Усику. Після бою до нього підійшов інший британець, Даніель Дюбуа, та кинув йому виклик. Олександр Усик цей виклик прийняв.

Точна дата бою Усик — Дюбуа поки що невідома, але якщо він таки відбудеться, то стане другим у кар'єрі українця поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Нагадаємо, гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко домовляється про перехід до Києва однієї із зірок УПЛ.

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний може перейти до німецького топклубу.

Український воротар Андрій Лунін змінить клуб та чемпіонат.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук тимчасово змінила професію та стала спортивною чиновницею.