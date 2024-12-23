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Лунін готується до трансферу до одного з найпопулярніших клубів

23 грудня 2024 19:07
Станіслав Костюк - Редактор
Лунін знайшов нову команду і готується до трансферу
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримає ще один варіант для продовження кар'єри. Він може перейти до клубу з іншого чемпіонату заради стабільної ігрової практики.

На Луніна претендує відома німецька команда, повідомляє Defensa Central.

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Андрій Лунін протягом більшої частини цього сезону є запасним голкіпером мадридського "Реала". Українець виходив на поле в п'яти матчах, коли Тібо Куртуа лікувався від травми. Резервний голкіпер пропустив вісім голів, але у двох поєдинках зберігав свої ворота у недоторканності.

Андрій Лунін
Андрій Лунін ловить м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди може перейти Лунін

Український футболіст нещодавно продовжив контракт із клубом до 2030 року. Лояльність голкіпера не переконала тренерський штаб "Реала" в тому, що Андрій заслуговує на місця в основному складі. 

Лунін не збирається сидіти на лаві запасних "королівського клубу". Він має пропозицію від лондонського "Челсі", проте англійський клуб бентежить бажання "Реала" отримати за гравця мінімум 40 млн євро.

Також на Луніна претендує дортмундська "Боруссія". Німецький клуб вже шукає нового воротаря, оскільки влітку 2025 року їхній "номер один" Грегор Кобель піде в більш амбітний клуб. Однак невідомо, чи зуміють "джмелі" задовольнити трансферні вимоги "Реала".

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко домовився про трансфер до "Динамо" одного із зіркових футболістів чемпіонату України.

А колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний також може опинитися у чемпіонаті Німеччини.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Боруссія Дортмунд Андрій Лунін

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18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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