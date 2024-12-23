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Лунин готовится к трансферу в один из самых популярных клубов

23 декабря 2024 19:07
Станислав Костюк - Редактор
Лунин нашел новую команду и готовится к трансферу
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит еще один вариант для продолжения карьеры. Он может перейти в клуб из другого чемпионата ради стабильной игровой практики.

На Лунина претендует известная немецкая команда, сообщает Defensa Central

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Андрей Лунин на протяжение большей части этого сезона является запасным голкипером мадридского "Реала". Украинец выходил на поле в пяти матчах, когда Тибо Куртуа лечился от травмы. Резервный голкипер пропустил восемь голов, но в двух поединках сохранял свои ворота в неприкосновенности. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин ловит мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куда может перейти Лунин 

Украинский футболист недавно продлил контракт с клубом до 2030 года. Лояльность голкипера не убедила тренерский штаб "Реала" в том, что Андрей заслуживает места в основном составе. 

Лунин не собирается сидеть на скамейке запасных "королевского клуба". У него есть предложение от лондонского "Челси", однако английский клуб смущает желание "Реала" получить за игрока минимум 40 млн евро. 

Также на Лунина претендует дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб уже ищет нового вратаря, поскольку летом 2025 года их "номер один" Грегор Кобель уйдет в более амбициозный клуб. Однако не известно, сумеют ли "шмели" удовлетворить трансферные требования "Реала". 

Напомним, Андрей Ярмоленко договорился о трансфере в "Динамо" одного из звездных футболистов чемпионата Украины. 

А бывший защитник "Динамо" Илья Забарный тоже может оказаться в чемпионате Германии. 

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук начала карьеру спортивной чиновницы и получила важную должность. 

Лидер "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн объяснил, почему перестал забивать голы. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Боруссия Дортмунд Андрей Лунин

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18:40 Нужно ли добровольно ехать в ТЦК — объяснение юриста

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:35 Продавал гранатометы через интернет — в Киеве осудили мужчину

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