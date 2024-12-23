Ярмоленко приведет в Динамо еще одну звезду УПЛ

Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко выполняем в клубе функции не только футболиста, но и спортивного директора. Во время восстановления от травмы ветеран провел переговоры с потенциальным новичком команды.

Уже в начале следующего года "бело-синие" могут подписать контракт с известным защитником, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины".

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Илья Крупский в матче УПЛ. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Кто пополнит состав "Динамо"

Ярмоленко выполняет условия последнего контракта в своей карьере. Согласно слухам, после этого Андрей займет должность спортивного директора "бело-синих". Однако ветеран уже делает первые шаги на этой стезе.

Летом Андрей Ярмоленко убедил Максима Брагару перейти в "Динамо" из "Черноморца". Теперь опытный футболист сделал то же самое с защитником "Ворсклы" Ильей Крупским. Ожидается, что защитник уже в ближайшее время подпишет контракт с киевлянами.

Сумма трансфера остается неизвестной, однако полтавчане взяли в аренду на полгода защитника "Динамо" Навина Малыша.

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