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Ярмоленко приведет в Динамо одного из лучших игроков УПЛ

23 декабря 2024 17:51
Станислав Костюк - Редактор
Ярмоленко приведет в Динамо еще одну звезду УПЛ
Андрей Ярмоленко во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко выполняем в клубе функции не только футболиста, но и спортивного директора. Во время восстановления от травмы ветеран провел переговоры с потенциальным новичком команды. 

Уже в начале следующего года "бело-синие" могут подписать контракт с известным защитником, сообщает YouTube-канал "Футбол Украины". 

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Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой сыграл мало матчей этой осенью. Однако 35-летний футболист не тратит время даром. Один из лидеров команды привлекает в клуб новых игроков. 

Илья Крупский
Илья Крупский в матче УПЛ. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Кто пополнит состав "Динамо" 

Ярмоленко выполняет условия последнего контракта в своей карьере. Согласно слухам, после этого Андрей займет должность спортивного директора "бело-синих". Однако ветеран уже делает первые шаги на этой стезе. 

Летом Андрей Ярмоленко убедил Максима Брагару перейти в "Динамо" из "Черноморца". Теперь опытный футболист сделал то же самое с защитником "Ворсклы" Ильей Крупским. Ожидается, что защитник уже в ближайшее время подпишет контракт с киевлянами.

Сумма трансфера остается неизвестной, однако полтавчане взяли в аренду на полгода защитника "Динамо" Навина Малыша. 

Напомним, бывший защитник "Динамо" Илья Забарный станет футболистом популярного немецкого клуба. 

Также известно, что Александр Шовковский не рассчитывает на одного из игроков команды, который дорого стоил "бело-синим". 

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футбол Динамо Футбол трансферы Андрей Ярмоленко Ворскла Илья Крупский

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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