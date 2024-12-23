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Ярмоленко приведе до Динамо одного з найкращих гравців УПЛ

23 грудня 2024 17:51
Станіслав Костюк - Редактор
Ярмоленко приведе до Динамо ще одну зірку УПЛ
Андрій Ярмоленко під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко виконує у клубі функції не лише футболіста, а й спортивного директора. Під час відновлення від травми ветеран провів переговори з потенційним новачком команди.

Вже на початку наступного року "біло-сині" можуть підписати контракт із відомим захисником, повідомляє YouTube-канал "Футбол України".

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Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватись від травми, через яку зіграв мало матчів цієї осені. Проте 35-річний футболіст не витрачає час задарма. Один із лідерів команди залучає до клубу нових гравців.

Ілля Крупський
Ілля Крупський у матчі УПЛ. Фото: instagram.com/krupskiy_27

Хто поповнить склад "Динамо"

Ярмоленко виконує умови останнього контракту у своїй кар'єрі. Згідно з чутками, після цього Андрій обійме посаду спортивного директора "біло-синіх". Однак ветеран вже робить перші кроки на цьому шляху.

Влітку Андрій Ярмоленко переконав Максима Брагару перейти до "Динамо" з "Чорноморця". Тепер досвідчений футболіст зробив те саме із захисником "Ворскли" Іллею Крупським. Очікується, що захисник вже найближчим часом підпише контракт із киянами.

Сума трансферу залишається невідомою, проте полтавці взяли в оренду на пів року захисника "Динамо" Навіна Малиша.

Нагадаємо, колишній захисник "Динамо" Ілля Забарний стане футболістом популярного німецького клубу.

Також відомо, що Олександр Шовковський не розраховує на одного з гравців команди, який дорого коштував біло-синім.

Учасниця Олімпіади у Парижі Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею.

Ерлінг Голанн зробив важливу заяву з приводу наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли.

футбол Динамо Футбол трансфери Андрій Ярмоленко Ворскла Ілля Крупський

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18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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