Полная запись боя Усик Фьюри — где посмотреть

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA в тяжелом весе. Это был очень сложный бой, в котором заслуженную победу одержал именно украинец.

Организатор поединка Турки Аль-Шейх на своей странице у YouTube опубликовал полное видео боя.

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Теперь каждый желающий может просмотреть этот исторический поединок с самого начала до конца. И еще раз насладиться победой Александра Усика.

Бой Усик — Фьюри

Начало поединка было явно не за украинцем, но Усик в дальнейшем подстроился под тактику британца и больше не давал причин сомневаться в собственном фаворитизме.

Все трое судей поединка отдали победу именно Усику. После боя к нему подошел другой британец, Даниэль Дюбуа, и бросил ему вызов. Александр Усик этот вызов принял.

Точная дата боя Усик — Дюбуа пока неизвестна, но если он состоится, то станет вторым в карьере украинца поединком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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