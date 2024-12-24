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Вацко розповів, що Ф'юрі зробив для України

24 грудня 2024 15:21
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик вмовив Ф'юрі пожертвувати великі гроші для України — відома сума
Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Олексій Паламарчук - Редактор

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі вже завершився другою перемогою українця. Проте цей бій досі продовжують обговорювати.

Відомий український коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на YouTube звернув увагу на кілька деталей, які вирізняють Олександра Усика з-поміж інших українських спортсменів. 

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Вацко також зупинився на деталях перемовин між боксерами. А ще на грошах, які пішли на допомогу Україні.

Що сказав Вацко

Він порівняв те, як Усик організовує свої бої із ситуацією в українському футболі.

"Знаєте, про що я задумався після цього бою? Не про пояси, удари, нокаути тощо, а про те, як грамотно Саша, його оточення, його команда використовують ці події довкола себе, аби прославляти Україну, доносити світові важливі меседжі про ситуацію в Україні, привертати увагу світу до нашої країни", — зазначив він. 

Вацко згадав про перший бій Усика проти Ф'юрі та про торги довкола гонорарів. 

"Усик поступився своїми фінансовими інтересами, але однією із вимог поставив донат в мільйон фунтів від Тайсона Ф'юрі на допомогу Україні. І Ф'юрі зробив цей донат. Зараз знову, я читав, знову була домовленість про мільйонні донати на користь України від обох боксерів", — розповів він.

Вацко також нагадав про заклик звільнити захисників "Азовсталі" під час церемонії зважування, шаблю гетьмана Івана Мазепи тощо.

"Ось ці вчинки Усика на світовій арені мають бути прикладом для всіх представників усіх видів спорту, які представляють Україну на міжнародному рівні. Я хочу від нашого футболу це бачити, від збірної, від УАФ, від клубів, бо я бачу, що наш футбол забув про соціальну місію", — підкреслив він.

Вацко додав, що в Усика два грандіозні бої на рік, але він знаходить можливість думати не тільки про свій результат, але й про країну.

"За 2024 рік український футбол навіть близько нічого подібного не показав. Можливості не було? Чи просто ніхто не думав про це..." — резюмував він.

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спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Віктор Вацко

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