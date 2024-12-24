Усик уговорил Фьюри пожертвовать большие деньги для Украины — известная сумма

Британский боксер Тайсон Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри уже завершился второй победой украинца. Однако этот бой до сих пор продолжают обсуждать.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко в своей программе на YouTube обратил внимание на несколько деталей, которые отличают Александра Усика от других украинских спортсменов.

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Вацко также остановился на деталях переговоров между боксерами. А еще на деньгах, которые пошли на помощь Украине.

Что сказал Вацко

Он сравнил, как Усик организовывает свои бои с ситуацией в украинском футболе.

«Знаете, о чем я задумался после этого боя? Не о поясах, ударах, нокаутах и ​​т.п., а о том, как грамотно Саша, его окружение, его команда используют эти события вокруг себя, чтобы прославлять Украину, доносить мировые важные месседжи о ситуации в Украине, привлекать внимание мира к нашей стране, привлекать внимание мира к нашей стране", — отметил он.

Вацко вспомнил о первом бое Усика против Фьюри и о торгах вокруг гонораров.

"Усик уступил в своих финансовых интересах, но одним из требований поставил донат в миллион фунтов от Тайсона Фьюри на помощь Украине. И Фьюри сделал этот донат. Сейчас снова, я читал, снова была договоренность о миллионных донатах в пользу Украины от обоих боксеров", — рассказал он.

Вацко также напомнил о призыве освободить защитников "Азовстали" во время церемонии взвешивания, сабле гетмана Ивана Мазепы.

"Вот эти поступки Усика на мировой арене должны быть примером для всех представителей всех видов спорта, представляющих Украину на международном уровне. Я хочу от нашего футбола это видеть, от сборной, от УАФ, от клубов, потому что я вижу, что наш футбол забыл о социальной миссии", — подчеркнул он.

Вацко добавил, что у Усика два грандиозных боя в год, но он находит возможность думать не только о своем результате, но и о стране.

"За 2024 год украинский футбол даже и близко ничего подобного не показал. Возможности не было? Или просто никто не думал об этом..." — резюмировал он.

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