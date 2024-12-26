Манчестер Сіті vs Евертон — доля Гвардіоли під загрозою

В четвер українець може звільнити Гвардіолу з Манчестер Сіті
У 18-му турі Англійської прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" зіграє проти "Евертона". Від цієї гри залежить майбутнє головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли.
У випадку втрати очок "Ман Сіті" звільнить Гвардіолу, передає El Gol.
"Евертон" може звільнити Гвардіолу
Власників "Манчестер Сіті" у грі проти "Евертона" цікавить лише перемога, а у випадку втрати очок, ймовірно, Гвардіола буде звільнений.
Експерти вважають, що "Евертон" є командою з великими шансами на нічию проти "Ман Сіті". У підопічних Шона Дайча є проблеми з атакою й їм дуже важко забивати голи. При цьому у команді хороший захист, де виділяється український лівий оборонець Віталій Миколенко, який є одним з найкращих футболістів для зберігання воріт сухими.
Друга команда АПЛ лондонський "Челсі" в останньому турі виглядала жахливо проти цієї оборони. Підопічні Енцо Марески, які мають найкращий напад в лізі, перервали свою восьмиматчеву переможну серію. Цікаво, що найкращим гравцем на полі в тій грі був Миколенко.
Матч "Манчестер Сіті" проти "Евертона" розпочнеться о 14:30 за київським часом.
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