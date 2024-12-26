Манчестер Сити vs Эвертон – судьба Гвардиолы под угрозой

В четверг украинец может уволить Гвардиолу из Манчестер Сити
В 18-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона". От этой игры зависит будущее главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
В случае потери очков "Ман Сити" уволит Гвардиолу, передает El Gol.
"Эвертон" может уволить Гвардиолу
Владельцев "Манчестер Сити" в игре против "Эвертона" интересует только победа, а в случае потери очков, вероятно, Гвардиола будет уволен.
Эксперты считают, что "Эвертон" — команда с большими шансами на ничью против "Ман Сити". У подопечных Шона Дайча есть проблемы с атакой и им очень тяжело забивать голы. При этом в команде хорошая защита, где выделяется украинский левый защитник Виталий Миколенко, являющийся одним из лучших футболистов для сохранения ворот сухими.
Вторая команда АПЛ лондонский "Челси" в последнем туре выглядела ужасающе против этой обороны. Подопечные Энцо Марески, имеющие лучшее нападение в лиге, прервали свою восьмиматчевую победную серию. Интересно, что лучшим игроком на поле в этой игре был Миколенко.
Матч "Манчестер Сити" против "Эвертона" начнется в 14:30 по киевскому времени.
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