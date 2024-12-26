Манчестер Сити vs Эвертон – судьба Гвардиолы под угрозой

Хосеп Гвардиола. Фото: "Манчестер Сити"

В 18-м туре Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона". От этой игры зависит будущее главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

В случае потери очков "Ман Сити" уволит Гвардиолу, передает El Gol.

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Виталий Миколенко. Фото: Reuters

"Эвертон" может уволить Гвардиолу

Владельцев "Манчестер Сити" в игре против "Эвертона" интересует только победа, а в случае потери очков, вероятно, Гвардиола будет уволен.

Эксперты считают, что "Эвертон" — команда с большими шансами на ничью против "Ман Сити". У подопечных Шона Дайча есть проблемы с атакой и им очень тяжело забивать голы. При этом в команде хорошая защита, где выделяется украинский левый защитник Виталий Миколенко, являющийся одним из лучших футболистов для сохранения ворот сухими.

Вторая команда АПЛ лондонский "Челси" в последнем туре выглядела ужасающе против этой обороны. Подопечные Энцо Марески, имеющие лучшее нападение в лиге, прервали свою восьмиматчевую победную серию. Интересно, что лучшим игроком на поле в этой игре был Миколенко.

Матч "Манчестер Сити" против "Эвертона" начнется в 14:30 по киевскому времени.

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