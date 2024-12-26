Анатолий Трубин женился на Марине Галаган — фото свадьбы футболиста

Трубин сыграл большую свадьбу в Португалии — фото
Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин официально покончил с холостяцкой жизнью. Футболист отпраздновал свадьбу.
Фото со свадьбы Анатолий и его жена Марина опубликовали в соцсетях.
Отметим, что Трубин и Галаган в ноябре текущего года отпраздновали шестилетие своих отношений. Футболист начал отношения с Мариной сразу после окончания учебы в академии "горняков".
Свадьба Трубина
По опубликованным фото можно мало увидеть. Вероятно, на торжестве был друг Трубина Михаил Мудрик, который за день до события прилетел в Португалию к Трубину.
В качестве свадебного автомобиля использовали "Майбах", а после церкви молодожены и их гости переместились на одну из арендованных вилл.
Относительно жены Трубина отметим, что после их переезда в Португалию она полностью отдает себя домашним делам и ведет соцсети.
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