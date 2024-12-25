Россия планирует матчи с европейскими сборными вопреки санкциям УЕФА

Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

В России намерены устроить для своей национальной сборной по футболу ряд товарищеских матчей. Официальные игры они не могут проводить из-за санкций УЕФА за войну в Украине.

При этом у россиян есть желание сыграть с европейскими командами, передают росСМИ.

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Россия сыграет с европейскими сборными

В УЕФА сразу после полномасштабного вторжения в Украину приняли санкции против России. Это стало возможным благодаря поддержке почти всех ассоциаций.

В 2022-м году от матчей с россиянами принципиально отказывались, но в 2024-м году из УЕФА Сербия и Беларусь сыграли с россиянами и в обоих матчах проиграли РФ со счетом 0:4.

По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, в марте и июне они планируют сыграть с европейскими командами.

В 2024-м году, кроме Сербии и Беларуси, Россия также играла с Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Напомним, чемпион мира Александр Усик по контракту заставил Тайсона Фьюри пожертвовать большую сумму Украине.

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