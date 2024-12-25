Роналду показал, как отдыхает в Финляндии

Португальский футболист Криштиану Роналду на отдыхе. Фото: instagram.com/cristiano

Большая часть мира ушла в новогодние праздники, множество людей празднует Рождество. Это коснулось и футболистов, некоторые из которых ушли на праздничные каникулы.

Известный португальский нападающий Криштиану Роналду проводит свой отпуск в Финляндии, сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на Instagram звезды.

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Праздничное видео Роналду

Криштиану Роналду показал видео, в котором он ныряет в ледяную воду. На улице очевидно минусовая температура, но это не мешает португальцу некоторое время простоять в этой воде.

Видео подписано "Просто немного холодно", и оно уже набрало более 100 миллионов просмотров и 10 млн лайков.

В этом сезоне Роналду сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три голевых передачи.

Рыночная стоимость футболиста сейчас составляет 12 миллионов евро.

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