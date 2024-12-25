Роналду показав, як відпочиває у Фінляндії — відео

Португальський футболіст Кріштіану Роналду на відпочинку. Фото: instagram.com/cristiano

Більша частина світу поринула у новорічні свята, безліч людей святкує Різдво. Це торкнулося і футболістів, деякі з яких пішли на святкові канікули.

Відомий португальський нападник Кріштіану Роналду проводить свою відпустку у Фінляндії, повідомляє портал Новини.LIVE, посилаючись на Instagram зірки.

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Святкове відео Роналду

Кріштіану Роналду показав відео, у якому він пірнає у крижану воду. На вулиці явно мінусова температура, але це не заважає португальцю певний час простояти у цій воді.

Відео підписане "Просто трошки холодно", і воно вже набрало понад 100 мільйонів переглядів та 10 мільйонів лайків.

Цього сезону Роналду зіграв у 19 матчах у всіх турнірах, забив 16 м'ячів та віддав три гольові передачі.

Ринкова вартість футболіста зараз становить 12 мільйонів євро.

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