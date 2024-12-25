Росія планує матчі з європейськими збірними всупереч санкціям УЄФА

У Росії анонсували матчі збірної з командами з Європи
У Росії мають намір влаштувати для своєї національної збірної з футболу низку товариських матчів. Офіційні ігри вони не можуть проводити через санкції УЄФА за війну в Україні.
При цьому росіяни мають бажання зіграти з європейськими командами, передають росЗМІ.
Росія зіграє з європейськими збірними
В УЄФА одразу після повномасштабного вторгнення в Україну ухвалили санкції проти Росії. Це стало можливим завдяки підтримці багатьох асоціацій.
У 2022-го році від матчів з росіянами принципово відмовлялися, але 2024-го з УЄФА Сербія та Білорусь зіграли з росіянами і в обох матчах програли РФ з рахунком 0:4.
За словами президента Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Дюкова, у березні та червні вони планують зіграти з європейськими командами.
У 2024-му році, окрім Сербії та Білорусі, Росія також грала з В'єтнамом (3:0), Брунеєм (11:0) та Сирією (4:0).
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