Збірна Казахстану з футболу. Фото: КФФ

У Росії після запровадження санкцій від УЄФА намагаються організувати товариський матч зі збірною Казахстану. Проте партнер з ОДКБ не виявляє бажання у такому матчі.

Кандидат у президенти Казахстанської федерації футболу (КФФ) Єрбол Каїров пояснив росЗМІ, чому не організовують товариський матч з росіянами.

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На питання про те, чи можливий матч між збірними Казахстану та Росії, коли він обійме цю посаду, Каїров відповів, що це малоймовірно.

За словами Каїрова, він вивчав це питання і дійшов розуміння, що більшість казахстанських уболівальників проти матчу з Росією.

"Вивчав це питання, читав коментарі вболівальників. Більшість проти такого матчу, а з думкою народу треба рахуватися", — сказав Каїров.

У 2024 році збірна Росії, якій заборонено проводити офіційні матчі, провела спаринги з Сербією (4:0), Білоруссю (4:0), В'єтнамом (3:0), Брунеєм (11:0) та Сирією (4:0).

Зазначимо, що головним тренером збірної Казахстану є росіянин Станіслав Черчесов.

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