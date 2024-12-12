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У Казахстані вболівальники не хочуть грати з Росією — що відомо

12 грудня 2024 21:28
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Казахстан відмовився від товариського матчу з Росією
Збірна Казахстану з футболу. Фото: КФФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Росії після запровадження санкцій від УЄФА намагаються організувати товариський матч зі збірною Казахстану. Проте партнер з ОДКБ не виявляє бажання у такому матчі.

Кандидат у президенти Казахстанської федерації футболу (КФФ) Єрбол Каїров пояснив росЗМІ, чому не організовують товариський матч з росіянами.

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Російський тренер збірної Казахстану Станіслав Черчесов. Фото: КФФ

Казахстанці не хочуть грати з Росією

На питання про те, чи можливий матч між збірними Казахстану та Росії, коли він обійме цю посаду, Каїров відповів, що це малоймовірно.

За словами Каїрова, він вивчав це питання і дійшов розуміння, що більшість казахстанських уболівальників проти матчу з Росією.

"Вивчав це питання, читав коментарі вболівальників. Більшість проти такого матчу, а з думкою народу треба рахуватися", — сказав Каїров.

У 2024 році збірна Росії, якій заборонено проводити офіційні матчі, провела спаринги з Сербією (4:0), Білоруссю (4:0), В'єтнамом (3:0), Брунеєм (11:0) та Сирією (4:0).

Зазначимо, що головним тренером збірної Казахстану є росіянин Станіслав Черчесов.

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санкції проти Росії футбол УЄФА Казахстан Збірна Росії з футболу

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