Казахстан отказался от товарищеского матча с Россией

Сборная Казахстана по футболу. Фото: КФФ

В России после введения санкций от УЕФА пытаются организовать товарищеский матч со сборной Казахстана. Однако, партнер по ОДКБ не изъявляет желания в таком матче.

Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров объяснил росСМИ, почему не организовывают товарищеский матч с россиянами.

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Казахстанцы не хотят играть с Россией

На вопрос о том, возможен ли матч между сборными Казахстана и России он займёт этот пост, Каиров ответил, что это маловероятно.

По словам Каирова, он изучал этот вопрос и пришел к пониманию, что большинство казахстанских болельщиков против матча с Россией.

"Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться", — сказал Каиров.

В 2024 году сборная России, которой запрещено проводить официальные матчи, провела спарринги с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Отметим, что главным тренером сборной Казахстана является россиянин специалист Станислав Черчесов.

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