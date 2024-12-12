Казахстан отказался от товарищеского матча с Россией

В Казахстане болельщики не хотят играть с Россией — что известно
В России после введения санкций от УЕФА пытаются организовать товарищеский матч со сборной Казахстана. Однако, партнер по ОДКБ не изъявляет желания в таком матче.
Кандидат в президенты Казахстанской федерации футбола (КФФ) Ербол Каиров объяснил росСМИ, почему не организовывают товарищеский матч с россиянами.
Казахстанцы не хотят играть с Россией
На вопрос о том, возможен ли матч между сборными Казахстана и России он займёт этот пост, Каиров ответил, что это маловероятно.
По словам Каирова, он изучал этот вопрос и пришел к пониманию, что большинство казахстанских болельщиков против матча с Россией.
"Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться", — сказал Каиров.
В 2024 году сборная России, которой запрещено проводить официальные матчи, провела спарринги с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Отметим, что главным тренером сборной Казахстана является россиянин специалист Станислав Черчесов.
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