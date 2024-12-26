Анатолій Трубін одружився з Мариною Галаган — фото весілля футболіста

Марина та Анатолій Трубіни. Фото: instagram.com/galaagannn/

Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін офіційно покінчив із холостяцьким життям. Футболіст відсвяткував весілля.

Фото з весілля Анатолій та його дружина Марина опублікували у соцмережах.

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Зазначимо, що Трубін та Галаган у листопаді поточного року відсвяткували шестиріччя своїх стосунків. Футболіст розпочав стосунки з Мариною одразу після закінчення навчання в академії "гірників".

Анатолій та Марина Трубіни. Фото: instagram.com/galaagannn/

Весілля Трубіна

За опублікованими фотографіями можна мало побачити. Ймовірно, на урочистості був друг Трубіна Михайло Мудрик, який за день до події прилетів до Португалії до Трубіна.

Марина Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn/

Як весільний автомобіль використовували "Майбах", а після церкви молодята та їхні гості перемістилися на одну з орендованих вілл.

Марина Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn/

Щодо дружини Трубіна зазначимо, що після їхнього переїзду до Португалії вона повністю віддає себе домашнім справам та веде соцмережі.

Анатолій Трубін зі своїм особистим тренером Дмитром Чаповським. Фото: instagram.com/galaagannn/

Раніше Марина працювала моделлю, але зараз дефілює лише для відео в Instagram.

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