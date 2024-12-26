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Трубін зіграв велике весілля в Португалії — фото

26 грудня 2024 08:47
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Анатолій Трубін одружився з Мариною Галаган — фото весілля футболіста
Марина та Анатолій Трубіни. Фото: instagram.com/galaagannn/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін офіційно покінчив із холостяцьким життям. Футболіст відсвяткував весілля.

Фото з весілля Анатолій та його дружина Марина опублікували у соцмережах.

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Зазначимо, що Трубін та Галаган у листопаді поточного року відсвяткували шестиріччя своїх стосунків. Футболіст розпочав стосунки з Мариною одразу після закінчення навчання в академії "гірників".

Анатолій та Марина Трубіни
Анатолій та Марина Трубіни. Фото: instagram.com/galaagannn/

Весілля Трубіна

За опублікованими фотографіями можна мало побачити. Ймовірно, на урочистості був друг Трубіна Михайло Мудрик, який за день до події прилетів до Португалії до Трубіна.

Анатолій та Марина Трубіни
Марина Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn/

Як весільний автомобіль використовували "Майбах", а після церкви молодята та їхні гості перемістилися на одну з орендованих вілл.

Анатолій та Марина Трубіни
Марина Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn/

Щодо дружини Трубіна зазначимо, що після їхнього переїзду до Португалії вона повністю віддає себе домашнім справам та веде соцмережі.

Анатолій та Марина Трубіни
Анатолій Трубін зі своїм особистим тренером Дмитром Чаповським. Фото: instagram.com/galaagannn/

Раніше Марина працювала моделлю, але зараз дефілює лише для відео в Instagram.

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