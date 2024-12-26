Анатолій Трубін одружився з Мариною Галаган — фото весілля футболіста

Трубін зіграв велике весілля в Португалії — фото
Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін офіційно покінчив із холостяцьким життям. Футболіст відсвяткував весілля.
Фото з весілля Анатолій та його дружина Марина опублікували у соцмережах.
Зазначимо, що Трубін та Галаган у листопаді поточного року відсвяткували шестиріччя своїх стосунків. Футболіст розпочав стосунки з Мариною одразу після закінчення навчання в академії "гірників".
Весілля Трубіна
За опублікованими фотографіями можна мало побачити. Ймовірно, на урочистості був друг Трубіна Михайло Мудрик, який за день до події прилетів до Португалії до Трубіна.
Як весільний автомобіль використовували "Майбах", а після церкви молодята та їхні гості перемістилися на одну з орендованих вілл.
Щодо дружини Трубіна зазначимо, що після їхнього переїзду до Португалії вона повністю віддає себе домашнім справам та веде соцмережі.
Раніше Марина працювала моделлю, але зараз дефілює лише для відео в Instagram.
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