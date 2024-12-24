Мареска прокоментував поїздку Мудрика на бій Усика

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска. Фото: instagram.com/maresca

Український футболіст Михайло Мудрик, який потрапив у скандал, пов'язаний з допінгом, готується захищати своє ім'я під час розслідування. А поки що він з'їздив на бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.

Головний тренер лондонського "Челсі" Енцо Мареска спокійно відреагував на поїздку Мудрика, повідомляє Football London.

Читайте також:

Італієць вчергове підтримав свого гравця. І додав, що зараз всі просто очікують.

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Що сказав Мареска

Енцо Мареска вважає, що поїздка Михайла Мудрика на бокс — це добре, оскільки "він може трохи відірватися від ситуації".

Тренер "Челсі" також підкреслив, що всі у команді намагаються підтримати українця. І додав, що зараз всі просто чекають, що буде далі.

Михайло Мудрик напередодні здав позитивну допінг-пробу. У його організмі знайшли мельдоній. Українець вже пройшов поліграф, який показав, що він не знає, як допінг міг потрапити до його організму.

Поки що була відкрита лише проба А. Гравець має право попросити відкрити пробу Б, яка може як спростувати, так і підтвердити обвинувачення. У разі, якщо допінг-тест підтвердиться, Мудрику загрожуватиме до 4 років дискваліфікації.

Нагадаємо, гравець київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який може стати наступним спортивним директором киян, веде переговори про перший зимовий трансфер клубу.

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний може піти на підвищення.

Український воротар Андрій Лунін може переїхати до іншого чемпіонату.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук тимчасово змінила професію.