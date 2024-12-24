Проблеми Михайла Мудрика додаються — у нього суди на Кіпрі та в Україні

Михайло Мудрик. Фото: УАФ

У кар'єрі українського вінгера лондонського "Челсі" Михайла Мудрика чорна смуга не припиняється. Футболіста накривають все нові проблеми.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, проти Мудрика подано позови до суду.

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За словами журналіста, у Мудрика серйозні проблеми, які стосуються не лише проваленого тесту на допінг. Він зазначив, що проти футболіста подано позов на Кіпрі, пов'язаний з його рекламною кампанією, а також у нього є судові справи в Україні.

Циганик наголосив, що у всіх цих питаннях у Мудрика не найвпевненіша позиція.

Щодо допінгового скандалу, журналіст заявив, що Мудрика можуть відсторонити від футболу на термін від 2 до 4 років. Підсумок залежатиме від результатів аналізу проби "В" та подальшого розслідування.

Зазначимо, що раніше в організмі Мудрика виявили мельдоній.

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