Мудрик прилетів до Ер-Ріяду підтримати Усика

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Гравець збірної України та лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик прилетів до столиці Саудівської Аравії. Бій Усик — Фʼюрі відбудеться сьогодні у Ер-Ріяді.

Відповідне фото зʼявилось у соцмережах.

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Михайла Мудрика помітили шанувальники "Челсі" у одному із закладів столиці Саудівської Аравії. Сьогодні там відбудеться реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фʼюрі.

Ймовірно футболіст приїхав підтримати українського боксера у важливому поєдинку.

Михайло Мудрик з шанувальником. Фото: соцмережі

"Радий бачити тебе в столиці, брате", — підписав фото у соцмережах шанувальник.

Відомо, що напередодні Михайло Мудрик провалив допінг-тест. За даними ЗМІ, він його тест показав позитивний результат на мілдронат після матчу збірної України в листопаді.

Згодом тренер української збірної Сергій Ребров заявляв, що Мудрика може бути надовго дискваліфіковано з команди, якщо буде доведено, що він вживав допінг.

Нагадаємо, бій Усик Фʼюрі можна буде дивитись онлайн на стрімінгових платформах.

Колишній гравець "Динамо" відпочиває у компанії з російськими спортсменами.

Футболіст збірної України не може знайти спільної мови з партнерами по клубу — що відомо.

Михайло Мудрик пояснив нову версії причин проваленого тесту на допінг.