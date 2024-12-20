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Ребров вперше висловився про допінг-тест Мудрика

20 грудня 2024 17:09
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров пообіцяв боротися за Мудрика у справі з допінгом
Сергій Ребров та Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Лідер збірної України Михайло Мудрик може здобути тривалу дискваліфікацію, якщо буде доведено, що він вживав допінг. Головний тренер команди Сергій Ребров прокоментував цю ситуацію.

Наставник "синьо-жовтих" пообіцяв не залишати гравця наодинці з проблемами, повідомляє "Трибуна".

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Головний тренер збірної України постійно підтримує зв'язок із Михайлом Мудриком, якому потрібна допомога після звістки про можливу дискваліфікацію. Сергій Ребров пообіцяв, що боротиметься за молодого футболіста.

Сергій Ребров та Михайло Мудрік
Сергій Ребров та Михайло Мудрик під час тренування. Фото: Reuters

Що Ребров сказав про Мудрика

Наставник національної команди порадив вінгеру "Челсі" набратися терпіння та не здаватися. Ребров, партнери з національної команди та УАФ виступають на боці Мудрика і надаватимуть йому допомогу, яка знадобиться Михайлу.

Ребров заявив, що УАФ зробить усе можливе зменшення терміну потенційної дискваліфікації Мудрика. Тренер вважає вінгера не лише одним зі своїх підопічних, а й дуже важливим гравцем для збірної України. Наставник заявив, що ставиться так до всіх своїх футболістів.

Нагадаємо, Йожеф Сабо доступно пояснив, як мельдоній міг опинитися в організмі Михайла Мудрика.

Головний тренер "Челсі" розповів, як команда поставилася до новини про можливу дискваліфікацію Мудрика.

Лідер збірної України вже взимку перейде до одного з найамбіційніших клубів світу.

Молоді футболісти київського "Динамо" вирішили провести відпустку на найдорожчому курорті України.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Сергій Ребров Дискваліфікація

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