Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров впервые высказался о допинг-тесте Мудрика arrow

Ребров впервые высказался о допинг-тесте Мудрика

20 декабря 2024 17:09
Станислав Костюк - Редактор
Ребров пообещал бороться за Мудрика в деле с допингом
Сергей Ребров и Михаил Мудрик. Фото: Reuters
Станислав Костюк - Редактор

Лидер сборной Украины Михаил Мудрик может получить длительную дисквалификацию, если будет доказано, что он употреблял допинг. Главный тренер команды Сергей Ребров прокомментировал эту ситуацию. 

Наставник "сине-желтых" пообещал не оставлять игрока наедине с проблемами, сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

Главный тренер сборной Украины постоянно поддерживает связь с Михаилом Мудриком, которому необходима помощь после известия о возможной дисквалификации. Сергей Ребров пообещал, что будет бороться за молодого футболиста. 

Сергей Ребров и Михаил Мудрик
Сергей Ребров и Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: Reuters

Что Ребров сказал о Мудрике 

Наставник национальной команды посоветовал вингеру "Челси" набраться терпения и не сдаваться. Ребров, партнеры по национальной команде и УАФ выступают на стороне Мудрика и будут оказывать ему ту помощь, которая понадобится Михаилу. 

Ребров заявил, что УАФ сделает все возможное для уменьшения срока потенциальной дисквалификации Мудрика. Тренер считает вингера не только одним из своих подопечных, но и очень важным игроком для сборной Украины. Наставник заявил, что относится так ко всем своим футболистам. 

Напомним, Йожеф Сабо доступно объяснил, как мельдоний мог оказаться в организме Михаила Мудрика. 

Главный тренер "Челси" рассказал, как команда отнеслась к новости о возможной дисквалификации Мудрика. 

Лидер сборной Украины уже зимой перейдет в один из самых амбициозных клубов мира. 

Молодые футболисты киевского "Динамо" решили провести отпуск на самом дорогом курорте Украины. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Сергей Ребров Дисквалификация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 СБУ объявила подозрение генералу РФ за удар по журналистам

18:05 Украинцы продолжают слушать российских исполнителей — статистика

17:56 Новые налоги после войны — что могут изменить для украинцев

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

17:48 На Одесчине задержали фальшивого мексиканца — подробности

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

17:46 Зеленский обсудил с Петром Павелом подготовку бригад ВСУ

17:43 Зеленский поговорил с Усиком перед боем с Фьюри — видео

17:23 Во Львов привезли легендарный золотой мяч Шевченко — где увидеть

17:18 Администрация Байдена готовит последний пакет помощи Украине

17:03 Штурм россиян на юге — названа настоящая цель

18:08 СБУ объявила подозрение генералу РФ за удар по журналистам

18:05 Украинцы продолжают слушать российских исполнителей — статистика

17:56 Новые налоги после войны — что могут изменить для украинцев

17:48 На Одесчине задержали фальшивого мексиканца — подробности

17:46 Зеленский обсудил с Петром Павелом подготовку бригад ВСУ

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

17:43 Зеленский поговорил с Усиком перед боем с Фьюри — видео

17:23 Во Львов привезли легендарный золотой мяч Шевченко — где увидеть

17:18 Администрация Байдена готовит последний пакет помощи Украине

17:03 Штурм россиян на юге — названа настоящая цель

16:56 Результат может поразить — сколько должен стоить настоящий борщ

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату