Ребров пообещал бороться за Мудрика в деле с допингом

Сергей Ребров и Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Лидер сборной Украины Михаил Мудрик может получить длительную дисквалификацию, если будет доказано, что он употреблял допинг. Главный тренер команды Сергей Ребров прокомментировал эту ситуацию.

Наставник "сине-желтых" пообещал не оставлять игрока наедине с проблемами, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

Главный тренер сборной Украины постоянно поддерживает связь с Михаилом Мудриком, которому необходима помощь после известия о возможной дисквалификации. Сергей Ребров пообещал, что будет бороться за молодого футболиста.

Сергей Ребров и Михаил Мудрик во время тренировки. Фото: Reuters

Что Ребров сказал о Мудрике

Наставник национальной команды посоветовал вингеру "Челси" набраться терпения и не сдаваться. Ребров, партнеры по национальной команде и УАФ выступают на стороне Мудрика и будут оказывать ему ту помощь, которая понадобится Михаилу.

Ребров заявил, что УАФ сделает все возможное для уменьшения срока потенциальной дисквалификации Мудрика. Тренер считает вингера не только одним из своих подопечных, но и очень важным игроком для сборной Украины. Наставник заявил, что относится так ко всем своим футболистам.

Напомним, Йожеф Сабо доступно объяснил, как мельдоний мог оказаться в организме Михаила Мудрика.

Главный тренер "Челси" рассказал, как команда отнеслась к новости о возможной дисквалификации Мудрика.

Лидер сборной Украины уже зимой перейдет в один из самых амбициозных клубов мира.

Молодые футболисты киевского "Динамо" решили провести отпуск на самом дорогом курорте Украины.