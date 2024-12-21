Мудрик прилетел в Эр-Рияд поддержать Усика

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Игрок сборной Украины и лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик прилетел в столицу Саудовской Аравии. Бой Усик — Фьюри состоится сегодня в Эр-Рияде.

Соответствующее фото появилось в соцсетях.

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Михаила Мудрика заметили поклонники "Челси" в одном из заведений столицы Саудовской Аравии. Сегодня там состоится реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Вероятно, футболист приехал поддержать украинского боксера в важном поединке.

Михаил Мудрик с поклонником. Фото: соцсети

"Рад видеть тебя в столице, брат", — подписал фото в соцсетях поклонник.

Известно, что накануне Михаил Мудрик провалил допинг-тест. По данным СМИ, он его тест показал положительный результат на милдронат после матча сборной Украины в ноябре.

Впоследствии тренер украинской сборной Сергей Ребров заявлял, что Мудрик может быть надолго дисквалифицирован из команды, если будет доказано, что он употреблял допинг.

Напомним, бой Усик Фьюри можно будет смотреть онлайн на стриминговых платформах.

Бывший игрок "Динамо" отдыхает в компании с российскими спортсменами.

Футболист сборной Украины не может найти общий язык с партнерами по клубу — что известно.

Михаил Мудрик объяснил новую версию причин проваленного теста на допинг.