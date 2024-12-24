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Против Мудрика судятся в двух странах — это не связано с допингом

24 декабря 2024 13:36
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Проблемы Михаила Мудрика прибавляются — у нео суды на Кипре и в Украине
Михаил Мудрик. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В карьере украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика черная полоса не прекращается. Футболиста накрывает все больше проблем.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, против Мудрика поданы иски в суд.

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По словам журналиста, у Мудрика серьезные проблемы, которые касаются не только проваленного теста на допинг. Он отметил, что против футболиста подали иск на Кипре, связанный с его рекламной кампанией, а также у него есть судебные дела в Украине.

Цыганык подчеркнул, что во всех этих вопросах у Мудрика не самая уверенная позиция.

Что касается допингового скандала, журналист заявил, что Мудрика могут отстранить от футбола на срок от 2 до 4 лет. Итог будет зависеть от результатов анализа пробы "В", и дальнейшего расследования.

Отметим, что ранее в организме Мудрика обнаружили милдронат.

Напомним, Андрей Ярмоленко договаривается о трансфере одного из лучших футболистов чемпионата Украины.

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный перейдет в топовый клуб из Бундеслиги.

Топовая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала спортивным чиновником.

О проблемах с забитыми голами в текущем сезоне высказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Голан.

футбол Михаил Мудрик Челси допинг Игорь Цыганык украинские легионеры (футбол)

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