Проблемы Михаила Мудрика прибавляются — у нео суды на Кипре и в Украине

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

В карьере украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика черная полоса не прекращается. Футболиста накрывает все больше проблем.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, против Мудрика поданы иски в суд.

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По словам журналиста, у Мудрика серьезные проблемы, которые касаются не только проваленного теста на допинг. Он отметил, что против футболиста подали иск на Кипре, связанный с его рекламной кампанией, а также у него есть судебные дела в Украине.

Цыганык подчеркнул, что во всех этих вопросах у Мудрика не самая уверенная позиция.

Что касается допингового скандала, журналист заявил, что Мудрика могут отстранить от футбола на срок от 2 до 4 лет. Итог будет зависеть от результатов анализа пробы "В", и дальнейшего расследования.

Отметим, что ранее в организме Мудрика обнаружили милдронат.

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