Проблемы Михаила Мудрика прибавляются — у нео суды на Кипре и в Украине

Против Мудрика судятся в двух странах — это не связано с допингом
В карьере украинского вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика черная полоса не прекращается. Футболиста накрывает все больше проблем.
По информации журналиста Игоря Цыганыка, против Мудрика поданы иски в суд.
Мудрика затащили в суд
По словам журналиста, у Мудрика серьезные проблемы, которые касаются не только проваленного теста на допинг. Он отметил, что против футболиста подали иск на Кипре, связанный с его рекламной кампанией, а также у него есть судебные дела в Украине.
Цыганык подчеркнул, что во всех этих вопросах у Мудрика не самая уверенная позиция.
Что касается допингового скандала, журналист заявил, что Мудрика могут отстранить от футбола на срок от 2 до 4 лет. Итог будет зависеть от результатов анализа пробы "В", и дальнейшего расследования.
Отметим, что ранее в организме Мудрика обнаружили милдронат.
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