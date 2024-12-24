Мареска прокомментировал поездку Мудрика на бой Усика

Главный тренер "Челси" Энцо Мареско. Фото: instagram.com/maresca

Украинский футболист Михаил Мудрик, попавший в скандал, связанный с допингом, готовится защищать свое имя в ходе расследования. А пока он съездил на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска спокойно отреагировал на поездку Мудрика, сообщает Football London.

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Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Что сказал Мареска

Энцо Мареска считает, что поездка Михаила Мудрика на бокс — это хорошо, поскольку "он может немного отвлечься от ситуации".

Тренер "Челси" также подчеркнул, что все в команде пытаются поддержать украинца. И добавил, что сейчас все просто ждут, что будет дальше.

Михаил Мудрик накануне сдал положительную допинг-пробу. В его организме был найден мельдоний. Украинец уже прошел полиграф, показавший, что он не знает, как допинг мог попасть в его организм.

Пока была открыта только проба А. Игрок имеет право попросить открыть пробу Б, которая может как опровергнуть, так и подтвердить обвинение. Если допинг-тест подтвердится, Мудрику грозит до 4 лет дисквалификации.

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