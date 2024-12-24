Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер Челси прокомментировал поездку Мудрика на бой Усик — Фьюри arrow

Тренер Челси прокомментировал поездку Мудрика на бой Усик — Фьюри

24 декабря 2024 19:48
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Мареска прокомментировал поездку Мудрика на бой Усика
Главный тренер "Челси" Энцо Мареско. Фото: instagram.com/maresca
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский футболист Михаил Мудрик, попавший в скандал, связанный с допингом, готовится защищать свое имя в ходе расследования. А пока он съездил на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска спокойно отреагировал на поездку Мудрика, сообщает Football London.

Читайте также:

Итальянец в очередной раз поддержал своего игрока. И добавил, что сейчас все просто ждут.

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

 

Что сказал Мареска

Энцо Мареска считает, что поездка Михаила Мудрика на бокс — это хорошо, поскольку "он может немного отвлечься от ситуации".

Тренер "Челси" также подчеркнул, что все в команде пытаются поддержать украинца. И добавил, что сейчас все просто ждут, что будет дальше.

Михаил Мудрик накануне сдал положительную допинг-пробу. В его организме был найден мельдоний. Украинец уже прошел полиграф, показавший, что он не знает, как допинг мог попасть в его организм.

Пока была открыта только проба А. Игрок имеет право попросить открыть пробу Б, которая может как опровергнуть, так и подтвердить обвинение. Если допинг-тест подтвердится, Мудрику грозит до 4 лет дисквалификации.

Напомним, игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который может стать следующим спортивным директором киевлян, ведет переговоры о первом зимнем трансфере клуба.

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный может пойти на повышение.

Украинский вратарь Андрей Лунин может переехать в другой чемпионат.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук временно сменила профессию.

спорт футбол Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:33 Отключение света в Одессе — какие графики на среду

20:29 В Львове нуждающихся угостили ужином на Рождество — фото

20:21 Непогода будет бушевать — синоптики заявили об опасности завтра

20:00 Какой вывод ВВК считается неправомерным

19:57 Разбор завалов на фоне елки — последствия атаки на Кривой Рог

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:40 Садовый показал, как празднуют Рождество во Львове во время войны

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

19:30 Сырский поздравил украинских военных с Рождеством

19:22 Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы

18:50 В Сумах раздались взрывы — что известно

20:33 Отключение света в Одессе — какие графики на среду

20:29 В Львове нуждающихся угостили ужином на Рождество — фото

20:21 Непогода будет бушевать — синоптики заявили об опасности завтра

20:00 Какой вывод ВВК считается неправомерным

19:57 Разбор завалов на фоне елки — последствия атаки на Кривой Рог

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:40 Садовый показал, как празднуют Рождество во Львове во время войны

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

19:30 Сырский поздравил украинских военных с Рождеством

19:22 Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы

18:50 В Сумах раздались взрывы — что известно

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине