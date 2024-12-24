Манчестер Сити в кризисе — Гвардиола шутит об антирекордах команды

Хосеп Гвардиола. Фото: "Ман Сити"

"Манчестер Сити" в АПЛ имеет один из самых лучших и опытных составов и тренера номер один в мире. Однако команда попала в крутое пике, из которого ее не может вывести даже такой опытный "пилот", как Хосеп Гвардиола.

Специалист даже пошутил об антирекордах команды. Слова Гвардиолы привел инсайдер Фабрицио Романо.

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"Ман Сити" бьет рекорды

Гвардиола в одном из последних своих комментариев заявил, что раньше команда била одни рекорды, а сейчас бьет противоположные.

"Мы побили все рекорды, теперь начинаем устанавливать другие рекорды на другой стороне. Это правда", — сказал Гвардиола.

В АПЛ "Ман Сити" начал терять очки с пятого тура. За это время команда в чемпионате выиграла четыре матча, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

В двух крайних турах подопечные Гвардиолы уступили со счетом 1:2 "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилле".

В Лиге чемпионов команда набрала восемь очков и идет на 22-й позиции.

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