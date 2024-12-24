Манчестер Сити в кризисе — Гвардиола шутит об антирекордах команды

Гвардиола назвал рекорды, которые Ман Сити побьет в этом сезоне
"Манчестер Сити" в АПЛ имеет один из самых лучших и опытных составов и тренера номер один в мире. Однако команда попала в крутое пике, из которого ее не может вывести даже такой опытный "пилот", как Хосеп Гвардиола.
Специалист даже пошутил об антирекордах команды. Слова Гвардиолы привел инсайдер Фабрицио Романо.
"Ман Сити" бьет рекорды
Гвардиола в одном из последних своих комментариев заявил, что раньше команда била одни рекорды, а сейчас бьет противоположные.
"Мы побили все рекорды, теперь начинаем устанавливать другие рекорды на другой стороне. Это правда", — сказал Гвардиола.
В АПЛ "Ман Сити" начал терять очки с пятого тура. За это время команда в чемпионате выиграла четыре матча, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
В двух крайних турах подопечные Гвардиолы уступили со счетом 1:2 "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилле".
В Лиге чемпионов команда набрала восемь очков и идет на 22-й позиции.
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