Манчестер Сіті в кризі - Гвардіола жартує про антирекорд команди

Гвардіола назвав рекорди, які Ман Сіті поб'є цього сезону
"Манчестер Сіті" в АПЛ має один із найкращих та досвідчених складів та тренера номер один у світі. Проте команда потрапила у круте піке, з якого її не може вивести навіть такий досвідчений "пілот" як Хосеп Гвардіола.
Фахівець навіть пожартував про антирекорди команди. Слова Гвардіоли навів інсайдер Фабріціо Романо.
"Ман Сіті" б'є рекорди
Гвардіола в одному з останніх своїх коментарів заявив, що раніше команда била одні рекорди, а зараз б'є протилежні.
"Ми побили всі рекорди, тепер починаємо встановлювати інші рекорди з іншого боку. Це правда", — сказав Гвардіола.
В АПЛ "Ман Сіті" почав втрачати очки з п'ятого туру. За цей час команда у чемпіонаті виграла чотири матчі, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.
У двох крайніх турах підопічні Гвардіоли поступилися з рахунком 1:2 "Манчестер Юнайтед" та "Астон Віллі".
У Лізі чемпіонів команда набрала вісім очок та йде на 22-й позиції.
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