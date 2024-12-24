Манчестер Сіті в кризі - Гвардіола жартує про антирекорд команди

Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"

"Манчестер Сіті" в АПЛ має один із найкращих та досвідчених складів та тренера номер один у світі. Проте команда потрапила у круте піке, з якого її не може вивести навіть такий досвідчений "пілот" як Хосеп Гвардіола.

Фахівець навіть пожартував про антирекорди команди. Слова Гвардіоли навів інсайдер Фабріціо Романо.

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"Ман Сіті" б'є рекорди

Гвардіола в одному з останніх своїх коментарів заявив, що раніше команда била одні рекорди, а зараз б'є протилежні.

"Ми побили всі рекорди, тепер починаємо встановлювати інші рекорди з іншого боку. Це правда", — сказав Гвардіола.

В АПЛ "Ман Сіті" почав втрачати очки з п'ятого туру. За цей час команда у чемпіонаті виграла чотири матчі, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.

У двох крайніх турах підопічні Гвардіоли поступилися з рахунком 1:2 "Манчестер Юнайтед" та "Астон Віллі".

У Лізі чемпіонів команда набрала вісім очок та йде на 22-й позиції.

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