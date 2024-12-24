Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гвардіола назвав рекорди, які Ман Сіті поб'є цього сезону arrow

Гвардіола назвав рекорди, які Ман Сіті поб'є цього сезону

24 грудня 2024 16:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Манчестер Сіті в кризі - Гвардіола жартує про антирекорд команди
Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

"Манчестер Сіті" в АПЛ має один із найкращих та досвідчених складів та тренера номер один у світі. Проте команда потрапила у круте піке, з якого її не може вивести навіть такий досвідчений "пілот" як Хосеп Гвардіола.

Фахівець навіть пожартував про антирекорди команди. Слова Гвардіоли навів інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:
Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола на матчі з "Астон Віллою". Фото: "Ман Сіті"

"Ман Сіті" б'є рекорди

Гвардіола в одному з останніх своїх коментарів заявив, що раніше команда била одні рекорди, а зараз б'є протилежні.

"Ми побили всі рекорди, тепер починаємо встановлювати інші рекорди з іншого боку. Це правда", — сказав Гвардіола.

В АПЛ "Ман Сіті" почав втрачати очки з п'ятого туру. За цей час команда у чемпіонаті виграла чотири матчі, тричі зіграла внічию та зазнала шести поразок.

У двох крайніх турах підопічні Гвардіоли поступилися з рахунком 1:2 "Манчестер Юнайтед" та "Астон Віллі".

У Лізі чемпіонів команда набрала вісім очок та йде на 22-й позиції.

Нагадаємо, вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко веде переговори щодо переходу відомого правого захисника.

Український центральний захисник "Борнмуту" Ілля Забарний може перейти у топовий клуб із Бундесліги.

Український воротар Андрій Лунін слідом за Забарним може змінити клуб на Німеччину.

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук стала спортивною чиновницею.

футбол Англія Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:31 Виїзд за кордон для виключених з обліку — можлива проблема

16:27 Воїни ГУР знищили місця базування ворога на Харківщині — відео

16:25 Вакансії для пенсіонерів — де можна заробляти до 90 000 грн

16:19 Загроза з моря — РФ отримала новий ракетоносій

16:11 У Міноборони анонсували нову програму у застосунку "Армія+"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:05 Міфи про смартфони — що приховують маркетологи під цифрами

16:02 Гвардіола назвав рекорди, які Ман Сіті поб'є цього сезону

15:48 У Кривому Розі пролунали вибухи

15:39 Чмут спрогнозував, чи можливий наступ РФ на Сумщину

15:31 Світло для півдня — на Миколаївщині побудують нові блоки АЕС

16:31 Виїзд за кордон для виключених з обліку — можлива проблема

16:27 Воїни ГУР знищили місця базування ворога на Харківщині — відео

16:25 Вакансії для пенсіонерів — де можна заробляти до 90 000 грн

16:19 Загроза з моря — РФ отримала новий ракетоносій

16:11 У Міноборони анонсували нову програму у застосунку "Армія+"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:05 Міфи про смартфони — що приховують маркетологи під цифрами

16:02 Гвардіола назвав рекорди, які Ман Сіті поб'є цього сезону

15:48 У Кривому Розі пролунали вибухи

15:39 Чмут спрогнозував, чи можливий наступ РФ на Сумщину

15:31 Світло для півдня — на Миколаївщині побудують нові блоки АЕС

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні