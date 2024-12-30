Умер Уго Сотель – легендарный футболист Барселоны и сборной Перу

Уго Сотиль по центру. Фото: "Барселона"

В возрасте 75 лет скончался перуанский легендарный футболист "Барселоны" Уго Сотиль. В свои лучшие времена он играл в атаке с легендарным Йоханом Кройфом.

О гибели бывшего футболиста сообщила пресс-служба "Барселоны".

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Умерла легенда футбола

Перуанский футболист выступал за "Барселону" с 1973 по 1976 годы.

Умерший дебютировал в футболе за "Депортиво Мунсиполь". После перехода в "Барселону" команда с Сотилем в 1974 году выиграла первый за 14 лет чемпионат Испании.

Кройф и Сотель стали создателями победы со счетом 5:0 в памятном матче с мадридским "Реалом".

В 1975 году Сотель выиграл Копа Америка со сборной Перу.

Йохан Кройф и Уго Сотиль. Фото: "Барселона"

После карьеры в "Барселоне" Сотель играл за "Индепендьенте де Медельин", "Espartanos" и "Deportivo Junín".

Футболист завершил карьеру в 1986 году. Он со сборной Перу сыграл на двух чемпионатах мира в 1970 и 1978 годах. Игрок забил за национальную команду 18 голов в 62 матчах.

Напомним, что в октябре скончался бывший партнер Кройфа и Сотила в "Барселоне" нидерландец Иоганн Нескенс.

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