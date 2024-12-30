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Гонорар Усика за бой с Фьюри не оправдал ожиданий

30 декабря 2025 11:08
Алексей Паламарчук - Редактор
Гонорар Усика за бой с Фьюри — сколько заработал украинский боксер
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
Алексей Паламарчук - Редактор

Грандиозный боксерский вечер с участием украинцев состоялся в Саудовской Аравии больше недели назад. Его итоги продолжают подводить до сих пор.

Украинский боксер Александр Усик в центральном поединке вечера уже во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, однако в итоге получил меньший гонорар, чем ожидалось, сообщает Marca, ссылаясь на специализированные ресурсы.

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Сумма оказалась ненамного меньше. Но все же меньше, чем прогнозировали накануне.

Сколько заработал Усик

Александр Усик победил в поединке против Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

Предварительно рядом СМИ сообщалось, что общий гонорарный фонд составил 190 миллионов долларов, которые боксеры должны были разделить 60 на 40.

Однако сейчас уже звучит пропорция 55 на 45. То есть это значит, что Александр Усик получил за бой не 114 миллионов долларов, как ожидалось, а 104,5 миллиона. Фьюри, в свою очередь, получил 85,5 миллиона долларов, а не ранее озвученные 76 миллионов.

Напомним, тренер-массажист сборной Украины по теннису не вернулся домой после одного из крупных турниров.

Украинский боксер Александр Усик возглавил престижный боксерский рейтинг.

Усику предложили провести бой с более опасным соперником, чем Даниэль Дюбуа.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показала празднование Рождества.

спорт Александр Усик бокс гонорары Усик — Фьюри 2

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