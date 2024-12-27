Тренер збірної України Томарьов не повернувся на батьківщину та залишився за кордоном

З-за кордону не повернувся тренер збірної України
Як стало відомо, майже 11 місяців тому в Україну не повернувся тренер-масажист збірної України з тенісу Олександр Томарев. Фахівець вирушив до Мельбурну на Відкритий чемпіонат Австралії-2024.
Про це повідомив портал "Трибуна".
Втрата у збірній України
У грудні 2023 року Міністерство молоді та спорту України дозволило Томареву залишити Україну. Тренер-масажист 6 січня 2024 року вирушив на змагальний збір до Мельбурну, де проходив Australian Open. Потім він мав повернутися 2 лютого.
В Австралії Томарев був відповідальним "за забезпечення участі спортсменів та за повернення офіційної делегації національної збірної команди України з тенісу в Україну".
Потім тренер ще двічі потрапляв до складу збірної України з тенісу на збори, які пройшли з 28 лютого до 5 квітня у США, а також з 16 квітня по 18 травня у Польщі.
За кордоном "втікач" як біженець шукав фінансові програми для виплат і працював у команді нейтральної російської тенісистки Дарії Касаткіної.
Разом з Касаткіною Томарев у жовтні працював на турнірі WTA в Ухані-2024.
У Мінспорту відповіли, що всі члени делегації, які виїжджали за кордон, повернулися до України.
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