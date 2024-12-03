Костюк та інші гравці боролись проти росіян у тенісі — що відомо

Марта Костюк під час виступу. Фото: Новини.LIVE

Українські спортсмени роблять все можливе для того, щоб "викинути" російських та білоруських тенісистів із змагань, але теніс залишається "дипломатичним". незважаючи на це, вони будуть продовжувати свої спроби.

Тенісистка Марта Костюк під час свого виступу на форумі "Сила спортивної дипломатії" зазначила, що теніс — дуже індивідуальний вид спорту, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У цьому спорті, зазначає Костюк, кожен зациклений на собі, і навіть такі події як війна в Україні "не сильно зачіпають почуття людей".

Марта Костюк під час матчу. Фото: instagram.com/martakostyuk

Як українські тенісисти боролись проти росіян та білорусів

"Ми намагалися залучати гравців з інших країн, щоб бойкотувати матчі проти представників країн-агресорів, але це не дало результати", — розповідає Марта Костюк.

Вона додала, що за останні 2,5 роки українці багато чого робили, вони контактували з різними людьми, спілкувалися з директором WTA, говорили з журналістами та юристами.

"Але, на жаль, на сьогоднішній день нічого з того що ми зробили не було дієвим, і теніс залишається дуже дипломатичним", — підсумувала вона.

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