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Костюк розповіла, як бореться проти росіян у тенісі

3 грудня 2024 19:31
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Костюк та інші гравці боролись проти росіян у тенісі — що відомо
Марта Костюк під час виступу. Фото: Новини.LIVE
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські спортсмени роблять все можливе для того, щоб "викинути" російських та білоруських тенісистів із змагань, але теніс залишається "дипломатичним". незважаючи на це, вони будуть продовжувати свої спроби. 

Тенісистка Марта Костюк під час свого виступу на форумі "Сила спортивної дипломатії" зазначила, що теніс — дуже індивідуальний вид спорту, повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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У цьому спорті, зазначає Костюк, кожен зациклений на собі, і навіть такі події як війна в Україні "не сильно зачіпають почуття людей".

Марта Костюк
Марта Костюк під час матчу. Фото: instagram.com/martakostyuk

Як українські тенісисти боролись проти росіян та білорусів

"Ми намагалися залучати гравців з інших країн, щоб бойкотувати матчі проти представників країн-агресорів, але це не дало результати", — розповідає Марта Костюк. 

Вона додала, що за останні 2,5 роки українці багато чого робили, вони контактували з різними людьми, спілкувалися з директором WTA, говорили з журналістами та юристами. 

"Але, на жаль, на сьогоднішній день нічого з того що ми зробили не було дієвим, і теніс залишається дуже дипломатичним", — підсумувала вона. 

Нагадаємо, талановитий гравець "Барселони" більше не приховує свою дівчину. 

Колишній гравець київського "Динамо" може повернутись до професійного футболу. 

Один із нинішніх гравців "Динамо" може перейти до іншого клубу. 

Колишній захисник київського "Динамо" Каха Каладзе прокоментував рішення гравців збірної Грузії підтримати протести в країні. 

спорт Теніс WTA Марта Костюк українські тенісисти

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