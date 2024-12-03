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Харлан звернулася до українських атлетів щодо поїздок за кордон

3 грудня 2024 14:08
Анастасія Постоєнко - Редактор
Харлан звернулася до українських атлетів у світі
Фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зробила відеозвернення до учасників міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії". Вона звернулася до українських атлетів у світі та закликала їх висвітлювати якомога більше і частіше подій, що відбуваються в Україні під час війни.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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"Ми повинні продовжувати жити, але не забувати транслювати у світ, що війна в Україні триває. Наші іноземні колеги бачать, що українські спортсмени тренуються,тому думають, що у нас все добре, але це не так", — сказала багаторазова Олімпійська чемпіонка та призерка.

Зокрема Ольга Харлан поділилася, що під час Олімпійських ігор у Парижі вона взялася розповідати світу про події в Україні та про те, як доводиться тренуватися спортсменам під час війни. Мовляв, деякі були в окупації, а інші були вимушені виїхати за кордон, проте, так чи інакше знаходили способи, як не припиняти тренування навіть у надскладних для них умовах. 

Вона закликала своїх колег, які беруть участь в міжнародних змаганнях,не відмовлятися  спілкуватися зі ЗМІ, що роблять деякі спортсмени. Та, зокрема, використовувати соціальні мережі для поширення інформації про російську агресію в Україні. 

"Ми є голосом нашої країни. І ми маємо розповідати, що відбувається. Все менше від колег я чую, чи війна ще триває, тому я маю стримувати емоції та розповідати, що відбувається насправді", — підсумувала Харлан.

Нагадаємо, що президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів, яким чином вдалося не допустити російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях та турнірах.

Тим часом відомий грузинський футболіст та нині мер Тбілісі жорстко висловився про гравців футбольної збірної, які підтримали протести в Грузії. 

спорт Ольга Харлан війна в Україні чемпіон спортсмени

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