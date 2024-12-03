Харлан обратилась к украинским атлетам в мире

Фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: УНИАН

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сделала видеообращение к участникам международного форума "Сила спортивной дипломатии". Она обратилась к украинским атлетам в мире и призвала их освещать как можно больше и чаще происходящее в Украине во время войны.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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"Мы должны продолжать жить, но не забывать транслировать в мир, что война в Украине продолжается. Наши иностранные коллеги видят, что украинские спортсмены тренируются, поэтому думают, что у нас все хорошо, но это не так", — сказала многократная Олимпийская чемпионка и призер.

В частности Ольга Харлан поделилась, что во время Олимпийских игр в Париже она взялась рассказывать миру о событиях в Украине и о том, как приходится тренироваться спортсменам во время войны. Мол, некоторые были в оккупации, а другие были вынуждены выехать за границу, однако так или иначе находили способы, как не прекращать тренировки даже в сверхсложных для них условиях.

Она призвала своих коллег, участвующих в международных соревнованиях, не отказываться общаться со СМИ, что делают некоторые спортсмены. И, в частности, использовать социальные сети для распространения информации о российской агрессии в Украине.

"Мы являемся голосом нашей страны. И мы должны рассказывать, что происходит. Все меньше от коллег я слышу, что война еще продолжается, поэтому я должна сдерживать эмоции и рассказывать, что происходит на самом деле", — подытожила Харлан.

Напомним, что президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, каким образом удалось не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях и турнирах.

Между тем, известный грузинский футболист и ныне мэр Тбилиси жестко высказался об игроках футбольной сборной, поддержавших протесты в Грузии.