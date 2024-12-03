Гутцайт пояснив, як вдалося досягти дискваліфікації росіян у спорті

Вадим Гутцайт підключився до форуму онлайн. Фото: Новини.LIVE

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт виступив на форумі "Сила спортивної дипломатії". Він розповів про зусилля, які допомогли не допустити російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних турнірах.

Гутцайт пояснив, якою небезпекою були українські спортсмени на початку весни 2022 року, повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Вадим Гутцайт розповів, що на початку повномасштабної інтервенції противника він мав зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, який доручив зробити все можливе для дискваліфікації росіян та білорусів у спорті. Було чітке розуміння: якщо російські та білоруські спортсмени продовжуватимуть виступати на міжнародних змаганнях, то там не місце українським атлетам. Українці не можуть змагатися там, де присутні представники агресора.

Виступ Вадима Гутцайта. Фото: Новини.LIVE

Що допомогло Україні досягти мети

Відстояти позицію України допоміг президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який 28 лютого 2022 року ухвалив усунути спортсменів із РФ та Білорусі від усіх міжнародних турнірів. Водночас Україна збирала доказову базу про російські злочини та їхні спроби повернутися до міжнародного спорту.

Гутцайт зазначив, що боротьба продовжується. У росіян також є успіхи. Нещодавно Алішер Усманов знову став головою Міжнародної федерації фехтування.

Міжнародна дипломатія у спорті для Гутцайта означає, що НОК ухвалив рішення бойкотувати всі змагання, де мали бути присутніми білоруси та росіяни під нейтральними прапорами. До війни голос українських спортсменів не мав такої ваги у міжнародному співтоваристві.

"З такими вимогами звертався і Володимир Зеленський, і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Але голоси українських спортсменів теж виявилися важливими. Вони потужно виступили всі разом. Магучіх, Харлан, Світоліна та інші спортсмени оголосили бойкот, який привернув увагу всього світу. Ми разом вели переговори з Томасом Бахом, це і є міжнародна дипломатія у спорті", — заявив Вадим. Гутцайт.

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