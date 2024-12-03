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Гутцайт назвал главную победу украинского спорта с 2022 года

3 декабря 2024 13:17
Станислав Костюк - Редактор
Гутцайт объяснил, как удалось добиться дисквалификации россиян в спорте
Вадим Гутцайт подключился к форуму онлайн. Фото: Новини.LIVE
Станислав Костюк - Редактор

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил на форуме "Сила спортивной дипломатии". Он рассказал об усилиях, которые помогли не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 

Гутцайт объяснил, в какой опасности были украинские спортсмены в начале весны 2022 года, сообщил корреспондент Новини.LIVE. 

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Вадим Гутцайт рассказал, что в начале полномасштабной интервенции противника у него была встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который поручил сделать все возможное для дисквалификации россиян и белорусов в спорте. Было четкое понимание: если российские и белорусские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях, то там не место украинским атлетам. Украинцы не могут соревноваться там, где присутствуют представители агрессора.

Вадим Гутцайт
Выступление Вадима Гутцайта. Фото: Новини.LIVE

Что помогло Украине добиться цели 

Отстоять позицию Украины помог президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который 28 февраля 2022 года постановил отстранить спортсменов из РФ и Беларуси от всех международных турниров. В то же время Украина собирала доказательную базу о российских преступлениях и их попытках вернуться в международный спорт.

Гутцайт отметил, что борьба продолжается. У россиян тоже есть успехи. Недавно Алишер Усманов снова стал главой Международного федерации фехтования. 

Международная дипломатия в спорте для Гутцайта означает, что НОК принял решение бойкотировать все соревнования, где должны были присутствовать белорусы и россияне под нейтральными флагами. До войны голос украинских спортсменов не имел такого веса в международном сообществе. 

"С такими требованиями обращался и Владимир Зеленский, и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Но голоса украинских спортсменов тоже оказались важны. Они мощно выступили все вместе. Магучих, Харлан, Свитолина и другие спортсмены объявили бойкот, который привлек внимание всего мира. Мы вместе вели переговоры с Томасом Бахом, это и есть международная дипломатия в спорте", — заявил Вадим Гутцайт.   

Напомним, бывший футболист "Динамо" Каха Каладзе выпустил заявление по поводу поддержки игроками сборной Грузии протестов в стране. 

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Вадим Гутцайт МОК Томас Бах война в Украине российские спортсмены

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