Гутцайт объяснил, как удалось добиться дисквалификации россиян в спорте

Гутцайт назвал главную победу украинского спорта с 2022 года
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил на форуме "Сила спортивной дипломатии". Он рассказал об усилиях, которые помогли не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.
Гутцайт объяснил, в какой опасности были украинские спортсмены в начале весны 2022 года, сообщил корреспондент Новини.LIVE.
Вадим Гутцайт рассказал, что в начале полномасштабной интервенции противника у него была встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который поручил сделать все возможное для дисквалификации россиян и белорусов в спорте. Было четкое понимание: если российские и белорусские спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях, то там не место украинским атлетам. Украинцы не могут соревноваться там, где присутствуют представители агрессора.
Что помогло Украине добиться цели
Отстоять позицию Украины помог президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который 28 февраля 2022 года постановил отстранить спортсменов из РФ и Беларуси от всех международных турниров. В то же время Украина собирала доказательную базу о российских преступлениях и их попытках вернуться в международный спорт.
Гутцайт отметил, что борьба продолжается. У россиян тоже есть успехи. Недавно Алишер Усманов снова стал главой Международного федерации фехтования.
Международная дипломатия в спорте для Гутцайта означает, что НОК принял решение бойкотировать все соревнования, где должны были присутствовать белорусы и россияне под нейтральными флагами. До войны голос украинских спортсменов не имел такого веса в международном сообществе.
"С такими требованиями обращался и Владимир Зеленский, и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Но голоса украинских спортсменов тоже оказались важны. Они мощно выступили все вместе. Магучих, Харлан, Свитолина и другие спортсмены объявили бойкот, который привлек внимание всего мира. Мы вместе вели переговоры с Томасом Бахом, это и есть международная дипломатия в спорте", — заявил Вадим Гутцайт.
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