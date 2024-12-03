Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Точицкий предупредил об опасности для всего украинского спорта arrow

Точицкий предупредил об опасности для всего украинского спорта

3 декабря 2024 12:24
Станислав Костюк - Редактор
Точицкий назвал главную угрозу для украинского спорта
Николай Точицкий во время форума. Фото: Новини.LIVE
Станислав Костюк - Редактор

На форуме "Сила спортивной дипломатии" выступил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Он объяснил, насколько важен спорт для выживания страны во время российский агрессии. 

Точицкий привел пример тех отраслей украинской государственности, которые россияне хотят уничтожить в первую очередь, сообщает корреспондент Новини.LIVE. 

Читайте также:

Спорт — это самый мощный элемент, который проникает во все слои общества, заявил Николай Точицкий. Он привел пример, что перед тем, как узнать об исторической красоте Праги или дорасти до правильного восприятия философии и политики Вацлава Гавела, он уже знал, кто такой Доминик Гашек. Точицкий объяснил, что это лучшее проявление того, насколько мощной является сила спортивной дипломатии. 

Николай Точицкий
Николай Точицкий во время выступления. Фото: Новини.LIVE

Почему агрессор хочет уничтожить украинский спорт

Что касается культуры как таковой, то это связывающая нить между культурой, образованием, искусством и просто обычным чтением книги. Министр объяснил, что именно поэтому наш враг в первую очередь целится по культуре Украины, наше наследие, деятелей искусств и наших спортсменов.

"Многие из них добровольно отправились на фронт и уже погибли. Враг прекрасно понимает: все, что может быть использовано в качестве украинской дипломатии, должно быть уничтожено. Мы должны с помощью спорта, науки и культуры выстоять и построить демократичную Украину будущего", — заявил Точицкий. 

Напомним, итальянский "Торино" готовит предложение для "Динамо" по одному из игроков сборной Украины. 

Бывший защитник "Динамо" Каха Каладзе прокомментировал позицию Хвичи Кварацхелии по поводу протестов в стране. 

Молодая звезда мирового футбола Ламин Ямал показал свою новую девушку — что о ней известно

Экс-футболист киевского "Динамо" может возобновить карьеру ради выступления в чемпионате Азербайджана. 

спорт Николай Точицкий российские спортсмены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:53 Опасность на дорогах и не только — Диденко предупредила украинцев

13:49 Грузинский легион сделал заявление о выезде из Украины на митинги

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

13:34 ВСУ отбили атаку РФ возле реки Оскол на Харьковщине — видео

13:27 С баллончиком против военных — жесткое задержание в Одессе

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

13:20 В ЦПД объяснили, есть ли у РФ силы для наступления на Запорожье

13:15 Сырский сделал заявление о ситуации в Запорожском направлении

Новость с фото

13:15 Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

13:53 Опасность на дорогах и не только — Диденко предупредила украинцев

13:49 Грузинский легион сделал заявление о выезде из Украины на митинги

13:34 ВСУ отбили атаку РФ возле реки Оскол на Харьковщине — видео

13:27 С баллончиком против военных — жесткое задержание в Одессе

13:20 В ЦПД объяснили, есть ли у РФ силы для наступления на Запорожье

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

13:15 Сырский сделал заявление о ситуации в Запорожском направлении

Новость с фото

13:15 Тысяча от Зеленского — как и когда начислятся деньги

13:03 Венедиктова заявила об успехах детей-спортсменов в Швейцарии

13:01 Бидный: Успех спорта является частью национального бренда Украины

13:00 "Зимова єПідтримка" для пенсионеров — как получить выплаты

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК