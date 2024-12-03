Точицкий назвал главную угрозу для украинского спорта

Николай Точицкий во время форума. Фото: Новини.LIVE

На форуме "Сила спортивной дипломатии" выступил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Он объяснил, насколько важен спорт для выживания страны во время российский агрессии.

Точицкий привел пример тех отраслей украинской государственности, которые россияне хотят уничтожить в первую очередь, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Спорт — это самый мощный элемент, который проникает во все слои общества, заявил Николай Точицкий. Он привел пример, что перед тем, как узнать об исторической красоте Праги или дорасти до правильного восприятия философии и политики Вацлава Гавела, он уже знал, кто такой Доминик Гашек. Точицкий объяснил, что это лучшее проявление того, насколько мощной является сила спортивной дипломатии.

Николай Точицкий во время выступления. Фото: Новини.LIVE

Почему агрессор хочет уничтожить украинский спорт

Что касается культуры как таковой, то это связывающая нить между культурой, образованием, искусством и просто обычным чтением книги. Министр объяснил, что именно поэтому наш враг в первую очередь целится по культуре Украины, наше наследие, деятелей искусств и наших спортсменов.

"Многие из них добровольно отправились на фронт и уже погибли. Враг прекрасно понимает: все, что может быть использовано в качестве украинской дипломатии, должно быть уничтожено. Мы должны с помощью спорта, науки и культуры выстоять и построить демократичную Украину будущего", — заявил Точицкий.

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