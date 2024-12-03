Точицький назвав головну загрозу для українського спорту

Микола Точицький під час форуму. Фото: Новини.LIVE

На форумі "Сила спортивної дипломатії" виступив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Він пояснив, наскільки важливим є спорт для виживання країни під час російської агресії.

Точицький навів приклад тих галузей української державності, які росіяни хочуть в першу чергу знищити, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Спорт — це найпотужніший елемент, який проникає у всі верстви суспільства, заявив Микола Точицький. Він навів приклад, що перед тим, як дізнатися про історичну красу Праги чи дорости до правильного сприйняття філософії та політики Вацлава Гавела, він уже знав, хто такий Домінік Гашек. Точицький пояснив, що це найкращий вияв того, наскільки потужною є сила спортивної дипломатії.

Микола Точицький під час виступу. Фото: Новини.LIVE

Чому агресор хоче знищити український спорт

Що стосується культури як такої, то це нитка, що зв'язує між культурою, освітою, мистецтвом і просто звичайним читанням книги. Міністр пояснив, що саме тому наш ворог насамперед цілиться з культури України, нашої спадщини, митців та наших спортсменів.

"Багато хто з них добровільно вирушив на фронт і вже загинув. Ворог чудово розуміє: все, що може бути використане як українська дипломатія, має бути знищене. Ми повинні за допомогою спорту, науки й культури вистояти та побудувати демократичну Україну майбутнього", — заявив Точицький.

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